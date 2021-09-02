CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu
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CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin yeni anayasa çalışmalarını anlatarak, "Yeni yapılacak anayasada doğa, çevre olacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin yeni anayasa çalışmalarını anlatarak, "Yeni yapılacak anayasada doğa, çevre olacak. Kadınlara ve engellilere karşı koruyucu pozitif ayrımcılık maddeleri olacak. O anayasada hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, bağımsız Anayasa Mahkemesi olacak. O anayasada asgari ücretlinin maaşından vergi alınmaması, sürdürebilir kalkınma için, ülkenin önünü açabilecek her türlü düzenleme olacak." dedi.

CHP Hatay İl Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Özel, bu ziyaretlerinde Hatay'da partilerinin rekor oy aldığı bazı ilçelere gidemediklerini, daha sonraki ziyaretlerinde o ilçeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Kentte, güçlenmekte oldukları ilçeleri ziyaret ettiklerini anlatan Özel, "Gittiğimiz her ilçede partimize karşı bir teveccüh, artan bir ilgi var. İktidarın uygulamalarından bezginlik var. Hatay'da gördüğüm birlik beraberlik, çalışma takdire değer. Bunu arttırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Partisinin yeni anayasa çalışmalarına önem verdiğini aktaran Özel, Yeni yaptığımız anayasada vatandaşların hepsinin eşit, barış ve kardeşçe yaşayabileceği bir toplumsal mutabakat olacak. O anayasayı milletimiz için hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde ziyaret eden Özel, daha sonra tarihi Antakya Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, esnafın sunduğu çeşitli ikramların tadına baktı.

Özel, son olarak Kumlu ilçesinde bulunan Adnan Menderes Parkı'nda mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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