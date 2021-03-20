CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

20.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:55
CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda, kadınlarla mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda, kadınlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir medikal firmasının açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini değerlendirdi.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Özel, "Türkiye'de 19 Mart akşamı artık kendisi için anayasa yapılan birisinin o anayasaya uymadığı bir gün olarak demokraside bir eşiğin geriye doğru atlandığı gündür." dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin demokrasiye sürülen kara leke olduğunu savunan Özel, şöyle konuştu:

"Biz Anayasa Mahkemesine gider hakkımızı ararız. Kadınlarla bir meydana çıkar, hakkımızı ararız. Bundan sonraki süreçte sesimizi, mücadelemizi yükselterek hakkımızı ararız. Gün gelir demokrasi dışı atılan bütün adımları sandıkta mahkum ederiz. Gün gelir bu kara günler geçer, bulutlar dağılır, güneşler açar. Burada kimse enseyi karartamasın ama karşımızdakilerin pervasızlığı da bizi yılgınlığa sevk etmesin. Bugünden itibaren meydanlardaki, alanlardaki kadınların mücadelesine omuz vereceğiz. Hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Meydanlar bizimdir, alanlar bizimdir, kürsüler bizimdir, Meclis bizimdir."

Özgür Özel, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, zulmü, baskıyı ve hadsizlikleri de olağan göremeyeceklerini ifade etti.

Açılış törenine, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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