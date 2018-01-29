CHP Grup Başkanvekili Özel: "Savaş Meydanlarında Kurulmuş Bir Siyasi Partinin İsmine Yakıştırma...

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partinin ismine yakıştırma yapmak utanç vericidir"

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın CHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Savaş meydanlarında kurulmuş ve isminin bizzat Atatürk tarafından koyulmuş bir partinin ismine yakıştırma yapmak herhangi bir siyasi partinin ismine yakıştırma yapmaktan çok daha utanç vericidir, ayıptır, doğrudan ülkenin kurucusuna ve onun emanetine hakaret etme noktasındadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Anayasa ve iç tüzüğün çiğnendiğini savunarak, MYK'da KHK'ların görüşülmesi yaklaşımının çıkmasını beklediklerini söyledi. Özel, "OHAL KHK'ları Mecliste görüşülmelidir ki, Anayasa'nın verdiği yetki aşılarak çıkarılmış olan düzenlemeler ve Meclisin yetkisine yapılmış tecavüz son bulmalıdır. OHAL KHK'ları Mecliste görüşülmelidir kişi, hukuk yolu açılmalıdır, Anayasa Mahkemesi yolu açılmalıdır, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolu açılmalıdır ve Anayasa'ya uygunluk denetlenebilmelidir. Aksi takdirde devleti yönetme pozisyonunda olanların en üst kademelerinin at izi ile it izinin birbirine karıştığını, kurunun yanında yaşın da yandığının kabul edildiği bir süreçte yargı yolu kapalı tutularak bu tespit varken haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehidin eşi ve çocuğu bize emanet"

Afrin operasyonu başlamadan önce Meclisin kapatılmasının büyük bir ayıp olduğunu söyleyen Özel, "Acilen Meclisin toplantıya çağrılmamış olması, Meclisin bilgilendirilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz, gazilere acil şifalar diliyoruz. Yeni bir şehit, yaralı haberi almamak için de hep birlikte dua ediyoruz. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit olmuş, daha sonra bir arkadaşı ile yapmış olduğu Whatsapp yazışmaları vasiyeti niteliğinde hepimiz tarafından algılanmıştır. Bu konuda gerçek tüzel kişiler, bazı siyasiler, bazı partilerin genel başkanları bu vasiyetin kendileri tarafından yerine getirileceğini söylemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclis Başkanlığına yapmış olduğumuz başvuruda, şehidin vasiyetinin yerine gelmesi için yakınlarına ödenecek olan şehitlik tazminatının buraya tahsis edilmesini istiyor. Bunun mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Şehidin eşi ve çocuğu hepimize emanettir" şeklinde konuştu.

"İç tüzük değişikliği teklifini gündeme getirdik"

Başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanı için gensoru kurumunun çalıştığını belirten Özel, "Ama Meclisin, seçtiği başkana karşı eli kolu bağlıdır. Bunun için bir iç tüzük değişikliği teklifini gündeme getirdik. Bunu Meclis Başkanı hangi şartlar oluştuğunda, ne şekilde bir gensoru, güvensizlik benzeri veya güven yenilemesi ile ilgili isteme tabi tutulacağı ile ilgili düzenlemeleri yaptık. Mesele sadece İsmail Kahraman ile ilgili değil, tüm seçilen Meclis başkanları için gensoru, güvensizlik, geri çağırma hakkının seçenlere verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarına ilişkin de Özel, "Partilerinin genel başkanına hakaret edildiğini iddia edip Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismiyle ilgili yakışıksız benzetme yapmış. Siyasi partilerin Meclisteki grup başkanvekillerinin sorumluluğu hem kendi grup iç yönetmeliklerinde, hem iç tüzükte, hem yerleşmiş uygulamalarda diğer siyasi partilerle diyalog ve bunun gerektirdiği asgari nezaketi göstermek gerekir. Liderlerimizi eleştirebiliriz, liderlerimizin arasındaki tartışmada mutlaka üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebiliriz ama bir siyasi partinin ismine yakıştırma yapmak fevkalade nezaketsiz ve son derece yanlış tutumdur. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir, ismini Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri'nden alır. Savaş meydanlarında kurulmuş ve isminin bizzat Atatürk tarafından koyulmuş bir partinin ismine yakıştırma yapmak herhangi bir siyasi partinin ismine yakıştırma yapmaktan çok daha utanç vericidir, ayıptır, doğrudan ülkenin kurucusuna ve onun emanetine hakaret etme noktasındadır" dedi.