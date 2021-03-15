CHP Grup Başkanvekili Özel, sağlık çalışanlarının talepleri konusunda hiçbir adım atılmadığını öne sürdü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sağlık çalışanlarımızın haklarını ödeyemeyiz." şeklinde pek çok kez açıklama yapılmasına karşın taleplerinin yerine getirilmesi, haklarının ödenmesi konusunda hiçbir adım atılmadığını savundu.

Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, salgın sürecinde özveriyle görev yapan binlerce sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını ve 385 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve emeklilik yasağıyla canları pahasına görev yapmasına karşın özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığını öne süren Özel, ek ödemelerin de söz konusu personelin emeklerini karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

CHP'li Özel, "Sağlık çalışanlarımızın haklarını ödeyemeyiz." şeklinde pek çok kez açıklama yapılmasına karşın sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi, haklarının bir kısmının bile ödenmesi konusunda hiçbir adım atılmadığını savunarak, Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2018 ve 2019 yıllarında sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin toplam tutarı ne kadardır? Mart 2020-Mart 2021 döneminde, sağlık çalışanlarına ödenen ek ödemenin bir yıllık toplam tutarı ne kadardır? Bu ödeme kaç sağlık çalışanına yapılmıştır? Bu dönemde ödenen en yüksek ve en düşük ek ödeme miktarı ne kadardır? Salgın sürecinde, kaç sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış, kaçı yaşamını yitirmiştir? Kovid-19 nedeniyle çalışamaz duruma gelen sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Mart 2020-Mart 2021 döneminde kaç yeni sağlık çalışanı istihdam edilmiştir? Kovid nedeniyle iş göremez hale gelen ya da yaşamını yitiren sağlık çalışanlarından kaçına; Kovid-19, meslek hastalığı kabul edilerek özlük hakları sağlanmış ve maaş bağlanmıştır? Başvurduğu halde maaş bağlanmayan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilerek, biraz olsun haklarının ödenmesi yönünde bir girişimde bulunacak mısınız? Yoksa; 'Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz' demeye devam mı edeceksiniz?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman