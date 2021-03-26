CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Önce anayasayı değiştirip sonra seçim yapmak değil, önce seçimi yapıp yeni bir parlamento oluşturup, herkesin sözü neyse o sözü tutacağı bir Anayasa yapmak hepimizin boynunun borcudur.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Önce anayasayı değiştirip sonra seçim yapmak değil, önce seçimi yapıp yeni bir parlamento oluşturup, herkesin sözü neyse o sözü tutacağı bir Anayasa yapmak hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Iğdır'a gelen Özel, CHP İl Başkanlığını ziyaretinde, partililerle görüştü, sorunlarını dinledi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP kadrolarının aynı anda birçok şehirde yaygın çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretleri yaptığını hatırlatan Özel, "Bütün ilçeleri, orada ziyaret edilebilecek tüm yapıları, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ziyaret edip, kanaat önderleriyle randevulaşıp sonra da sayın Genel Başkanımız o ildeki kanaat önderleriyle, muhtarlarla, o ilin sorunlarına önceden hakim olunmuş, eline o ille ilgili bilgiler gelmiş şekilde çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Yeni anayasa hakkında yapılan tartışmalara değinen Özel, CHP'nin 16 Nisan 2017'de anayasanın değiştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunduğunu anlattı.

Özel, "Önce anayasayı değiştirip sonra seçim yapmak değil, önce seçimi yapıp yeni bir parlamento oluşturup, herkesin sözü neyse o sözü tutacağı bir anayasa yapmak hepimizin boynunun borcudur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Özel, sözleşmenin kaldırılmasıyla kadına karşı şiddetin önünün açıldığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretlerinin amaçlarından bahsetti.

Özel ve Tanrıkulu, daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasını (ITSO) ve esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız