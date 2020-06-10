CHP Grup Başkanvekili Özel: "Parlamento konuşulan yerdir.
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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Parlamento konuşulan yerdir.

10.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:11

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Parlamento konuşulan yerdir. Bizi yenecek olan sözü ile yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Parlamento konuşulan yerdir. Bizi yenecek olan sözü ile yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un milletvekili dokunulmazlıkları hakkında söylediklerini hatırlatarak, "Dün Meclis'te bambaşka bir oturum yaşandı. Geçen hafta Meclis'ten ayrılırken şunu söyledik. Arkadaşlar içtüzüğüm imkanlarını kullanırız ama milletvekiline darbe yapanlara karşı sessiz kalmaz kabullenmeyiz demiştik, öyle yaptık. Sayıştay üye seçimi, şeffaf bir süreci gerektirir. Sayıştay işi bir kuruma üye seçilmesi sürecinde bırakın karşılıklı istişareyi, yerin incelenmesini, en doğru isimlerin belirlenmesi çabalarını iktidarın büyük ortağı ile küçük ortağının pazarlıkları, kendilerine yakın üyeleri seçtirmeye ilgili temasları dışında bir şey olmadı. Dün Meclis'te Sayıştay seçimi var. Normal şartlarda 45 dakika süren kimsenin itirazı yok" ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaşananların utanç verici olduğunu dile getirerek, "Muhatabı olduğumu için üzülüyorum. Bir milletvekilinin bir başkanına bırakın arkadan saldırmayı şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara bere almadan kurtulduk. Parlamento konuşulan yerdir. Bizi yenecek olan sözü ile yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz. Bir santim geri gitmeyecek bir kelime eksik konuşamayacak bu böyle biline. Kılavuzunuz kim olursa olsun CHP sizden korkmayacak, asla bir adım geri atmayacaktır. Milletvekillerinin şahsımıza gösterdiği hassasiyete, kullandıkları ifadelere teşekkür ediyoruz. Aklın gereğini yapanlarla aklımızla vicdanımızla gönlümüzle karşılık veririz, diğerini yapanlar düşünsün" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Parlamento konuşulan yerdir.

Kaynak: İHA

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