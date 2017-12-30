CHP Grup Başkanvekili Özel: Ohal'in Tadına Vardılar

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL'in tadına vardılar ve OHAL'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar" dedi.



CHP Bilecik İl Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Özgür Özel'in yanısıra Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Meclis Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses, BBP İl Başkanı Murat Önal, Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta ile çok sayıda kişi katıldı.



'MECLİS YERİNE KHK'LARLA YÖNETİLECEĞİZ'



Kongre öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık sisteminin ülkeye zarar vereceğini savundu. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilgili olarak konuşan Özel, "Bunun 3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL'in tadına vardılar ve OHAL'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar. Vatandaş görsün, eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adam rejimine geçilirse, hayatımız böyle olacak. Meclis yerine bir yerlerde KHK'lar ile yönetileceğiz" dedi.



Tutuklulara tek tip kıyafet uygulamasını da eleştiren Özel, "Bugün suçu ispatlansın, ispatlanmasın herkese tek tip kıyafet giydirilmesi gündemde. Bunu FETÖ'cü caniler için söylemiyoruz, ama bugün bile daha 11 bin kişinin ByLockcu olmadığı, müzik programı, namaz programı indirirken bulaştığı görülen 11 bin kişi salıveriliyor. Bu kişilere o tek tip tulumların giydirilmesini düşünün. Bu insanlara ne denilecek?" diye konuştu.



'AMA İLK, AMA İKİNCİ TURDA YÜZDE 65'



Özgür Özel, 15-16 Temmuz'daki darbe girişimi ile ilgili olarak siviller için çıkartıla kanun hükmünde kararnameyi doğru bulmadıklarını söyledi. Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Biz o gece darbeye direnen vatandaşlarımıza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkıyoruz, ama günahsız askerimizi dayaktan geçirenleri, işkence edenleri, linç edenleri cezasız bırakmak, akla, vicdana uygun bir davranış değildir. Bunu da doğru bulmuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Onun peşine takılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kademesi de şuurunu kaybetmiştir. 19 Temmuz günü Mehmetçiğe sahip çıkan, 'onun başında ülkücü hareketi yapıp, fotoğraf çektiren iblis bulunmalıdır, cezası verilmelidir' diyenler, bugün o iblisin cezasız kalmasını savunmakta. Zaten ikisi de birbirine sarılıp, karanlıktan korkup, yüksek sesle şarkı söyleyenler gibi ittifak şarkıları söylüyorlar. Onları ittifak da kurtarmaz. Yapılacak ilk seçimde ittifaka da ihtiyaç duymadan doğal ittifakımıza Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkanlarla kurduğumuz 16 Nisan doğal ittifakını adalet yürüyüşüyle genişletmiştik. Şu anda onlar yüzde 50 artı birin peşinde koşmak için ittifak arayadursunlar, Cumhuriyet Halk Partisi bu rejimime karşı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama ilk turda, ama ikinci turda toplam yüzde 65'lik bir başarıyı elde edeceğimize eminiz."



'İSİM VERMEDEN VERİYOR VERİŞTİRİYOR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül ile ilgili sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan açmış ağzını, yummuş gözünü 'Yazıklar olsun' diyor. Kime, Abdullah Gül'e.'Hiç sana yakıştı mı', diyor,'Utanmaz adam' diyor. Kime, Abdullah Gül ile birlikte kurdukları Bülent Arınç'a. İsim vermeden veriyor, veriştiriyor" dedi. - Bilecik