CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, MKE ile ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını öngören kanun teklifinin, MKE'ye ihanet olduğunu iddia ederek, geri çekilmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasını öngören kanun teklifinin, MKE'ye ihanet olduğunu iddia ederek, geri çekilmesini istedi.

Özel, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifin ciddi sakıncalar barındırdığını savunan Özel, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünde bulunan, KİT Komisyonu aracılığıyla TBMM'nin denetimine tabi olan MKE'nin, lağvedilerek anonim şirkete dönüştürülmesini ve denetimden kaçırılmasını içeren bir teklifle karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

En büyük müşterisi kamu olan ve kar eden bir kurumun, KİT statüsünden çıkarılarak denetimden kaçırılmasını izah etmekte zorlandıklarını belirten Özel, teklifin, kurum çalışanlarının özlük haklarına yönelik geriye giden hükümler içerdiğini dile getirdi.

Kurumun, birçok kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerinden muaf tutularak ayrıcalıklı statüye kavuşturulmasını sakıncalı bulduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"MKE'ye bağlı fabrikaların ikinci bir Tank Palet Fabrikası'na dönüştürülme çabasına karşıyız. Fırtına, Panter, Yavuz, Boran obüsleri ile yapılışı yılan hikayesine dönen Altay Tankı'nın silah sistemleri gibi ağır silahların, 25 milimetrelik kara toplarının, 35 milimetrelik Korkut hava savunma sistemi toplarının üretildiği tesislerin akıbeti konusunda endişe duyduğumuz bu teklifin geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu teklif, alelacele yasama döneminin bitimine günler kala TBMM'ye getirilerek bir oldubittiyle yasalaştırılmak istenmektedir. Paydaşların, personelin görüşleri alınmadan hazırlanmış sakıncalı bir teklifle karşı karşıyayız. Bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve savunma sanayimizin temelini oluşturan MKE'ye ihanettir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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