CHP Grup Başkanvekili Özel: "Meclis Başkanı Adayımız Çarşamba Günü Belirlenecek ve İlan Edilecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meclis Başkanı adayımız Çarşamba günü belirlenecek ve ilan edilecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlenen basına kapalı CHP grup toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Özel, birinci turda grup başkanvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği adaylığında salt çoğunluğun gerektiğini söyleyerek, "İlk turda grup başkanvekilliği seçiminde 136 oyun 131'ini alan Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç eşit oyları alarak ilk turda seçildiler. Meclis Başkanvekilliğinde Levent Gök adaydı, kendisi kullanılan oylardan 119'unu alarak ilk turda seçildi. Katip üyeliklerde ve idari amirliklerinde katip üyelikte 8 arkadaşımız, idari amirliğinde 5 arkadaşımız yarışıyor. İlk turda herhangi bir arkadaşımız salt çoğunluğu sağlamadığı için ikinci tura geçtik. Burada en çok oy alan arkadaşlarımız seçilecek" ifadelerini kullandı.

Yasama yetkisi Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan bir Meclis olduğunu savunan Özel, "Meclisin itibarını sağlamak, Meclisi güçlendirmek, Mecliste güçlü muhalefet yapmak özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhurbaşkanı Meclisten ayrıldıktan sonra grup başkanı ve 5 grup başkanvekili hiçbir yöneticinin olmadığı bir şekilde yemin ettiler. Meclisten bir umutları, tasarrufları yok. Meclisin itibarsızlaştırılması, işlevsizleştirilmesi ve bunun görünür olması onları rahatsız etmiyor. Ama bu Meclisin kuruluşunda bulunan, Meclisin bundan sonra yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme kavuşmuş, ülkede işlev göreceğine inanan ana muhalefet partisi olarak Meclise ilk andan itibaren sonuna kadar sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Meclis Başkan adayına ilişkin soruya ise Özel, "Meclis Başkan adayımız Çarşamba günü belirlenecek ve ilan edilecek" yanıtını verdi. Yemin törenine ilişkin soru üzerine Özel, "Yarın Mecliste yapılacak yemin töreninde Cumhuriyet Halk Partisi bulunacaktır. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Geçen referandumdan sonraki 1 Ekim açılışında da ifade etmiştik. Bir partinin genel başkanına ayağa kalma gibi bir geleneğimiz yok. Kendisinin yemini sırasında salonda Cumhuriyet Halk Partisi bulunacak ve yemin törenini izleyeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın "CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi" sözlerine ilişkin olarak da Özel, "Çok zamanlı bulmadık. Bu konuları konuşmak açısından baktığımızda geride kalmış bir meseledir. Her şeyi görmezden gelemeyiz. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı kesin sonuçlara göre İYİ Parti mevcut olan barajın altında görünüyor. CHP ile ittifak olmamış olsaydı Mecliste yer alamayacaktı. Muhalefete muhalefet etme geleneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin soruya Özel, "Son yaptıkları kararname OHAL KHK'sıdır. Dünya görüşünü bırakın, FETÖ'yle yakından uzaktan ilgili olmasını, demokrat, sol görüşlü, bu ülkenin devrimleriyle özdeşleşmiş olan akademisyenlerle bir mücadele olduğu açıktır" cevabını verdi.

HDP milletvekillerinin Genel Kurul salonuna İstiklal Marşı okunduktan sonra girmesine ilişkin soru üzerine ise Özel, "Dün İstiklal Marşı'ndan önce giriş yaptığımızda tüm partilerden milletvekillerinin salonda olduğunu gördük. Kasten böyle bir şey yapıldıysa yakışıklı değildir" diye konuştu. - ANKARA