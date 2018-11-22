CHP Grup Başkanvekili Özel: İttifak Yapmadan Ayakta Duramazlar
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Cumhur İttifakı'nın, İstanbul'da, Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar.
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Cumhur İttifakı'nın, İstanbul'da, Ankara'da ayrı ayrı girdiklerinde hiçbir şansları yok. Birlikte girseler de şansları çok az. Bunlar ittifaka mecbur, ittifak yapmadan ayakta duramazlar. Bugün 'AİHM bizi bağlamaz' demek, tamamen kendini, hukuku inkar etmektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com