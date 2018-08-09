CHP Grup Başkanvekili Özel: "İmzalar Toplandığı Taktirde Kurallarla, Kanunlarla, Yazılı Belgelerle...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Ordu'da yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu söyleyerek, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte Ordu'ya giderek incelemelerde bulunacaklarını ve bir rapor hazırlayacaklarını söyledi. Özel, "Sel felaketlerini, heyelanları bir takım binaların, yolların, viyadüklerin çökmesi izliyor. Artan yağışlarda elbette küresel ısınmanın, iklim değişikliklerinin rolü var ama bu konuda da hiçbirimiz masum değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik olarak dokuz kişilik heyetin ABD'ye gittiğini hatırlatan Özel, "Türkiye'den üç kişilik bir heyet gidiyor, oradan da üç kişilik bir heyet gelecek gibi bir mütekabiliyet yok. Diplomaside ülkeler sorunlarını eşitlik ilkesiyle çözmek istedikleri zaman karşılıklı heyet ziyaretlerinden bahsedilir. Heyete başkanlık edecek bir siyasi yok. Karşı taraftan da yine heyete başkanlık eden bir siyasinin Türkiye'ye bir ziyareti yok. Burada kimse dik durulduğundan bahsetmesin" diye konuştu.

Özel, tüzük kurultayına ilişkin soruya, "Partimizin tüzüğüne göre tüzük kurultayı olasılığı var. Onun için de toplanması gereken imza sayısı bellidir. O imzalar toplandığı taktirde de kurallarla, kanunlarla, yazılı belgelerle bağlı bir siyasi parti olarak onun gereği mutlaka yapılır. O konuda çeşitli söylentiler, sözler var. Bir hakkın kullanımına ilişkin bir kısıtlamadan CHP'nin bahsetmesi söz konusu değil. Kişisel olarak bu süreçte CHP'deki imza vereni vermeyeniyle herkesin büyük bir sorumluluk içinde hem ülkenin, hem partinin içinde bulunduğu durumu düşünerek partiyi yeni bir çalkantı, türbülans içine sokacak bir takım davranışlardan uzak duracaklarını öngörüyorum" yanıtını verdi. - ANKARA