CHP Grup Başkanvekili Özel: "İç tüzük ve Anayasa değişiklik teklifimiz var"

"Meclis Başkanı üzerindeki denetimimizi arttırmalıyız" Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İç tüzük ve Anayasa değişiklik teklifimiz var. Meclis Başkanı üzerindeki denetimimizi arttırmalıyız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisi evi gibi kullandığını iddia ederek, "İsmail Kahraman Meclis'te inşaat işleriyle uğraşıyor. Tatilden döndükten sonra gözlerimize inanamadık. Ortak kullanım alanı vardı, gerilim artınca girip nefeslendikleri zaruri ihtiyaçları giderdiklerini, kavasların giyinip soyundukları, sığınağa iniş merdiveninin de olduğu ortak kullanım odamız vardı. Geldik gördük ki odamızı elimizden almışlar" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"İç tüzük ve Anayasa değişiklik teklifimiz var. Meclis Başkanı üzerindeki denetimimizi arttırmalıyız. Başta Burhan Kuzu, AKP grubundan dörtte bir oy alabileceğini düşünmüyorum. Çıkarılacak ilk Meclis başkanlığında aday da çıkarmayız yeter ki Kahraman dışında biri gelsin. Aday da çıkarmayalım. AKP tek başına aday göstersin çok istiyorsa yine bunu göstersin ama bilsin denetleneceğini."