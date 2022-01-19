CHP Grup Başkanvekili Özel: "(HDP'li Semra Güzel) Yargılamayı takip edeceğiz" - Haberler
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CHP Grup Başkanvekili Özel: "(HDP'li Semra Güzel) Yargılamayı takip edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Özel:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'le ilgili, "Örgüt kıyafetiyle, silahla çektirdiği fotoğraf milletvekilliği ile bağdaşacak bir fotoğraf olmadığı için evet oyu kullanacağız. Yargılamayı takip edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'le ilgili, "Örgüt kıyafetiyle, silahla çektirdiği fotoğraf milletvekilliği ile bağdaşacak bir fotoğraf olmadığı için evet oyu kullanacağız. Yargılamayı takip edeceğiz" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Semra Güzel yanlış yapmış. Cumhurbaşkanı valilere, kaymakamlara dokunmayın dediği zaman girmiş teröriste dokunmuş. Örgüt kıyafetiyle, silahla çektirdiği fotoğraf milletvekilliği ile bağdaşacak bir fotoğraf olmadığı için evet oyu kullanacağız. Yargılamayı takip edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Politika, Haber

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