CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Muhteşem bir ittifak var, enflasyon ittifakı. Enflasyon canavarını hortlattılar. Yüzde 30'dan aldıkları enflasyonu yüzde 105'lere getirdiler." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya kamuoyunun Rusya-Ukrayna savaşı konusunda net bir politika izlerken, Türkiye'nin bir savrulma halinde olduğunu savundu.

Ukrayna'daki Türk vatandaşların isyanlarının içlerini sızlattığını dile getiren Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, gençlerin Twitter'da Ukrayna ile ilgili sohbet odalarına katılmasını önerdi. Özgür Özel, "Bir akşam birlikte girelim, tartışalım. Bir girsin, dinlesin, Ukrayna'daki gençleri cevaplasın. Yapamaz. Madem cesaretin yok, oraya girip gençlerle konuşmuyorsun, bir danışmanın ismiyle gir, dinle bari. Kendini daha fazla rezil etme." ifadesini kullandı.

Çelik'in, "Kuzeydeki illerde oturan, kuzey bölgesindeki yerlerde oturan vatandaşlarımızın da Rusya'yla müzakere ederek Rusya üzerinden bir havaalanına ulaşıp ülkemize getirilmesiyle ilgili müzakere de devam ediyor" açıklamasını eleştiren Özel, "Doğru, iyi bir şey. Bunu ben Dışişleri Bakanı'ndan, Dışişleri Bakanlığının değerli sözcüsünden duymalıyım. Bunu ben hükümetten, hükümet sözcüsünden duymalıyım. Bunu AK Parti mi yapıyor da AK Parti Sözcüsü'ne açıklattırıyorsunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik zirvesine değinen Özel, "Yapılan şey güvenlik zirvesi değil, güvenlik zırvasıdır. Güvenlik zirvesine tüm kurumların katılması doğrudur. Dışişleri Bakanı Kovid diye güvenlik zirvesinde Dışişleri Bakanlığından tek kişi yoksa oranın adı zirve olmaz, zırvalamak olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgının kontrole alındığı kabul edilmeden tedbirler kaldırıldı"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırıldığını, kapalı ortamlarda ise mesafe kuralına göre uygulanacağını hatırlatarak, günde 200-300 kişinin hayatını kaybettiği salgının kontrole alındığı kabul edilmeden, bir hastanın bulaştırdığı kişi sayısı, vaka sayısı ve ölüm sayısına bakılarak tedbirlerin kaldırıldığını söyledi. Özgür Özel, Kovid-19 nedeniyle yıllarca travması atlatılmayacak ölümlerin her gün yaşandığı bir ortamda "Maske takmasanız da olur" denildiğini ifade etti.

"Açık havada maske takmayın" denildiğinde vatandaşların, açık havada yakın mesafede olduklarında da maske takmamaya başlayacağını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin bir köyde, düğünde, yanında davul çalıyorken insanlar birbirinin burnunun içine girer. 'Açık havada maske zorunlu değil' derseniz o teması engelleyemezsiniz. Bu yüzden açık havada ve mesafe varken maske takılmamasına 'evet' ama açık havada kişilerin birbirine yakınlaştığı, yan yana oldukları, konuştukları, aynı masada yemek yedikleri noktalarda bu tip yakınlaşmalar sırasında bu konuya dikkat edilmesini halk sağlığı açısından önemsiyoruz. Ayrıca kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olduğuna ilişkin nesnel bir ölçütün nasıl uygulanacağını bilmiyoruz? Bu konuda bir yönetmelik çıkmalı. Metrekareye göre mi, kişi sayısına göre mi bakılacak? Havalandırmanın ne olduğuna kim bakacak? Bunun belirginleşmesini, bunun tamamen sağlanmadığı durumlarda maskenin asla çıkarılmamasını söylüyorum. HES kodunun kaldırılması, aktif vakalarla hastalığı geçirmeyenleri bir araya getirmek ve büyük bir tehlikeye kucak açmak demek."

"Muhteşem bir ittifak var, enflasyon ittifakı"

Şubat ayı enflasyon rakamlarına da değinen Özel, "AK Parti iktidara geldiği gün tüketici fiyatları yüzde 29'du, bugün yüzde 54,44." dedi.

AK Parti'nin, enflasyonu, aldığı noktadan daha yüksek bir orana getirdiğini ifade eden Özel, "AK Parti iktidara geldiğinde ÜFE yüzde 30'du, bugün yüzde 105. TÜFE'de son 19, ÜFE'de son 27 yılın zirvesindeyiz. ÜFE'de üç haneli enflasyon en son Tansu Çiller zamanında olmuştu. Muhteşem bir ittifak var, enflasyon ittifakı. Hangi iktidara destek verirse hiper enflasyonu yaşattıran Devlet Bahçeli. Enflasyon canavarını hortlattılar. Yüzde 30'dan aldıkları enflasyonu yüzde 105'lere getirdiler." görüşünü paylaştı.

Özel, canlı müzik yasağı konusunda herhangi bir değişiklik olmamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu, Türkiye'deki yurttaşların önemli bir kısmının benimsediği bir yaşam biçimine fırsatçılıkla had bildirme çalışmasından başka bir şey değil. Genelgeye ihtiyaç var, genelge bir an önce yazılmalı ve müzik yasağı denilen abuk sabuk, hazımsız yasak bir an önce kaldırılmalı. O alanda da ekmek yiyen insanların iki yıla yaklaşan mağduriyeti ortadan kaldırılmalı." yanıtını verdi.