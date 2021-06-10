CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti ve MHP'nin derdi ne kirlenen deniz, ne öldürülen işçi, ne sağlık emekçileridir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti ve MHP'nin derdi ne kirlenen deniz, ne öldürülen işçi, ne sağlık emekçileridir. Onların tek derdi kamuoyu tepki gösterince yasak savmaktır." görüşünü savundu.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili geçen hafta araştırma komisyonu için "Gerek yok" diyenlerin bu hafta "Kuralım" noktasına geldiğini söyledi. Özel, "Bugüne kadar CHP ne önerdiyse millet, vatan için, tehlikelere dikkat çekmek için önerdi, reddettiniz; sıkışınca kabul ettiniz, bugün de yaptığınız bundan ibarettir." dedi.

Müsilaj sorunuyla ilgili birleştirilip görüşülecek 10 araştırma önergesinin 8'inin muhalefete ait olduğunu belirten Özel, AK Parti ve MHP'nin dün apar topar çalakalem araştırma önergesi verdiğini savundu. Özel, "AK Parti ve MHP'nin derdi ne kirlenen deniz ne öldürülen emekçi, işçi ne şiddet nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileridir. Onların tek derdi, kamuoyu tepki gösterince yasak savmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, İstanbul'u AK Parti'li belediyelerin kirlettiğini savunarak "Temizlemek hepimize düşmektedir." diye konuştu.

"7 Haziran-1 Kasım 2015 arasını enfekte eden, terörize eden ve ondan fayda umanları" milletin unutmadığını söyleyen Özel, "7 Haziran'ı muhalefete kazandıran pozitif siyaset gündemidir; 1 Kasım'ı iktidara kazandıran ülkedeki terör gündemidir." ifadelerini kullandı.

"Elbette açları doyurmaya geliyoruz, yoksulluğu bitirmeye geliyoruz." diyen Özel, "İşsizlere iş bulmaya, gençlere ümit olmaya geliyoruz. Onu 'Buyurun siz doyurun' dediği için değil, millet sizden illallah ettiği, görevi bize verdiği için yapacağız." diye konuştu.

"Erdoğan, yoksulu görmüyor"

Pandemin başından bugüne kadar sosyal koruma kalkanı kapsamında yapılan bütün ödemelerin 60 milyar lira olduğunu, bu paranın 53 milyar lirasının işsizlik fonundan alındığını öne süren Özel, "Devletin cebinden çıkan para sadece 11 milyar. On gün önce akaryakıta yaptıkları zamdan dolayı vatandaşın cebinden çıkan para ise 22 milyar." dedi.

Faiz kazancı üzerinden alınan stopajın da alınmamasına karar verildiğini belirten Özel, "Bunun da maliyeti 12 milyar. Zenginlerin, rantçıların, faizcilerin iktidarı… Erdoğan, yoksulu görmüyor." İfadelerini kullandı.

İşsiz sayısının geçen yıla göre arttığını, bugün Türkiye'de 9,2 milyon kişinin işsiz olduğunu dile getiren Özel, "Neredeyse iki Yunanistan kadar nüfusumuz işsiz." diye konuştu.

Soma maden kazasıyla ilgili davanın son duruşmasının pazartesi günü yapılacağını anımsatan Özel, annelerin, çocukların, kardeşlerin, 83 milyonun desteğini beklediğini söyledi. Özel, "İmkanı olan herkesi duruşmaya bekliyoruz. Gelemeyenlerin sosyal medyadan 'Soma için adalet' yazmasını bekliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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