CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17 maddeden oluşan siyasi etik kanunu teklifini 30 Temmuz 2019'da TBMM Başkanlığına verdiklerini belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 17 maddeden oluşan siyasi etik kanunu teklifini 30 Temmuz 2019'da TBMM Başkanlığına verdiklerini belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bahçeli şurasını geliştirelim derse çok büyük memnuniyet duyarız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisin TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında kullandığı ifadeleri endişe verici bulduklarını söyledi.

Ne kadar şok edici olursa olsun milletvekillerinin milletten aldıkları yetki ve görev gereğince görüşlerini ifade ettiğini dile getiren Özel, bu görüşler eğer belli sınırların ötesine geçiyorsa bunun nasıl bir denetime tabi olduğunun da kanunlarla belirlendiğini söyledi.

Özel, "Ahmet Şık'a bundan sonra yönelebilecek her türlü fiziki saldırı, Şık'ın başına gelebilecek her şey, bu ifadelerin sahiplerini sorumluluk altına alacaktır. Bu hedef göstermeyi, bu aşağılayan, küfre varan ve açıkça hedef alan ve hedef gösteren dili reddettiğimizi, bu dili kınadığımızı ifade etmek durumundayız. Siyaseti bu noktaya getirmemek lazım. Siyasi partilerin liderleri böyle bir dile başvururlarsa daha sonra ortaya çıkacak tablolardan hepimiz üzülürüz." diye konuştu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Bunların hiçbirisine dönüp bakmıyorsunuz ve bu millete de 'biz akçayız pakçayız' deyip inanmalarını bekliyorsunuz. İşte anketler: AK Parti seçmeninin videolardan haberdar olan kısmı, 'Süleyman Soylu'ya güvenimi yitirdim' yüzde 70'in üstünde. 'AK Parti'ye zarar veriyor' yüzde 60'a yakın. Siz istediğiniz kadar yok sayın. Geçen zaman iddiaları kuvvetlendiriyor. Hodri meydan, araştırma komisyonu kuralım diyoruz; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapar.' diyor. Bu kadar korkunç bir yaklaşım olur mu?"

Özel, "İçişleri Bakanı, odasına Çanakkale İl Başkanınızı çağırıp birtakım parti içi kumpaslar çevirdi de partinin kurallarına aykırı bir iş yaptı da onun hesabını soracaksan bu iş parti içinde görülür. Demirören, krediyi sizin Mamak ilçe teşkilatınızdan mı almış da bu işi parti içinde çözeceksiniz?" şeklinde konuştu.

CHP olarak bu konuda verdikleri önergelerin reddedildiğini, yine de önerge vermeye devam edeceklerini kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette soruşturma komisyonları lazım ama bir gerçeği görmek lazım, bu kadar pislik ancak sandıkta temizlenir. Bu enkazı, bu yetkileri kısıtlanmış ve tek adamın tahakkümü altındaki Meclis ya da küçük ortağın tahakkümü altındaki saray rejiminin, bu pisliği kaldırması, bununla mücadele etmesi ülkeyi arındırması mümkün değildir. Çünkü kirliliğin odağındadır bunların hepsi. Öyle olunca, ancak ve ancak bu enkazı millet kaldırır, bu pisliği sandık temizler. Kurarlar yeni bir Meclis, yeni anayasayı da yapar, dört bakan için soruşturma komisyonu da kurar, Pekcan'ı da Soylu'yu da soruşturur, AK Parti iktidarını da soruşturur."

"Kaç kere seçim oldu hep yendik." şeklinde açıklamalar yapıldığını dile getiren Özel, "Haydi yensenize bir daha. Recep Tayyip Erdoğan, hani çıktık ve hep yendin ya sen, yensene bir daha. Hodri meydan, gidelim erken seçime. 60 gün sonra, 90 gün sonra gidelim, her seçimi kazananlar neden korkuyorsunuz? Bende görsem bu büyük çakılmayı ben de seçimden kaçarım." dedi.

Siyasi etik kanunu tartışmaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, siyasi etik kanunu teklifi verilmesini istediğini anımsatan Özel, CHP olarak bu konudaki kanun teklifini 30 Temmuz 2019'da verdiklerini belirtti.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekilinin imzasını taşıyan 17 maddelik kanun teklifinin şu an komisyonda olduğunu belirterek, "Biz oldukça yeterli ve kapsamlı olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bahçeli şurasını geliştirelim derse çok büyük memnuniyet duyarız." açıklamasını yaptı.

"Süleyman Bey'in sigorta şirketinin 2009-2016 arasında inanılmaz yükselişini resmi belgelerden yakaladık." diyen Özel, bu şirketin 2018 ila 2020'deki kazancıyla ilgili de açıklama yapıldığını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Süleyman Bey'in, 2009'da Demokrat Parti üyesiyken bir sigorta şirketi var, şirketin 2009 yılı karı 10 bin lira. O tarihte bir bakan maaşı da 10 bin lira. Süleyman Bey'in fikren Demokrat Partiden kopup AK Partiye yaklaştığı tarihte şirketi bir bakan maaşı kazanırken, 2013 yılındaki karı 225 bin lira, yani 15 bakan maaşı olur. Süleyman Bey'in 2020 yılı karı 1 milyon 220 bin lira, yani 50 bakan maaşıdır."

CHP'li Özel, şirketin açıklamasında, "Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun sigorta işi şirketimiz tarafından yapılmamaktadır." ifadesinin neden olmadığını da sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan