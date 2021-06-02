CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine ilişkin, "Şentop, kendisi siyasi alzaymır ve hepimizin öyle olmasını ister.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine ilişkin, "Şentop, kendisi siyasi alzaymır ve hepimizin öyle olmasını ister. Madem geçmişte olan olayların unutulup unutulmamasına geldik, Sayın Şentop'a sorarlar; FETÖ'nün okullarına çocuklarını yolladığının unutulması bir siyasi alzaymır mıdır? FETÖ'nün tam da soruları çaldığı sene, senin evladının bütün soruları yapıp tam puan almasını unutmamızı mı istiyorsun?" ifadelerini kullandı.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bir siyasetçinin organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş aldığı" şeklindeki sözlerine, Şentop liderliğinde Meclis tarafından açıklık getirilmesini talep ettiğini, Şentop'un da bu konuda açıklama yapması için Soylu'ya yazılı ve sözlü talepte bulunulduğunu açıkladığını anlattı.

"Soylu'nun sözünü ettiği siyasetçi AK Parti'li olduğu için ismin açıklanmadığını" iddia eden Özel, "Soylu'nun bu ifadeleri o isme ve Tayyip Erdoğan'a şantaj niteliğindedir." görüşünü ileri sürdü.

Özgür Özel, Meclis Başkanı Şentop'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "Eğer bu siyasi bunaklık değilse..." şeklindeki sözleri sarf ettiğini belirterek, "Şentop, kendisi siyasi alzaymır ve hepimizin öyle olmasını ister. Madem geçmişte olan olayların unutulup unutulmamasına geldik, Sayın Şentop'a sorarlar; FETÖ'nün okullarına çocuklarını yolladığının unutulması bir siyasi alzaymır mıdır? FETÖ'nün tam da soruları çaldığı sene, senin evladının bütün soruları yapıp tam puan almasını unutmamızı mı istiyorsun? Sonra cemaatin televizyonu STV'ye çıkıp, oğlun yanında olduğu halde okullara ve Fetullah Gülen'e düzülen methiyeleri unutmamızı mı istiyorsun. Fatih Üniversitesinde akademisyenlik yaptığını mı unutmamızı istiyorsun?" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un tarafsız olması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Polemik yapmak, hakaret, iftira neyine? Haddini bil Şentop. Meclis Başkanı gibi davranırsan, Meclis Başkanı gibi saygı görürsün. Polemiğe girişirsen, hani söyledin de lafın yerde kaldı, pişman olursun. Tarafsızlığı terk edip de Genel Başkanımıza hakaret ve iftira edeni pişman ederiz, perişan ederiz. Aklını başına topla. ya o tarafsız olacağın makamı bırak, çık karşımıza, ya da oradan hakaret ve iftirayı bırak. Söylediğin o iftiraları kelimelerinin hepsi senin seviyeni gösteriyor. Siyaseten taban tabana zıt olduğun, siyaseten rekabet, düşmanlık içinde ayrı kutuplarda bulunduğun Soylu, partiyi parmağında oynatıyor, Meclis ile alay ediyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanlarının hakkını yiyor ve aklıyla alay ediyor; sen susuyorsun, kabahatinle oturuyorsun."

"Henüz üçüncü doz aşılama başlatılmadı"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir televizyon programında, üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptırdığını açıkladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki doz aşıyı kamuoyu önünde yaptırdığını anlatan Özel, üçüncü dozu ne zaman yaptırdığını sordu. Özel, "Eğer birinci doz aşıyı, hepimizin gözünün içine baka baka, Türkiye'de kimse için aşı yokken, sen 2020 yılının sonlarında vurulduysan bunu açıkla. Bu üçüncü doz hatırlatma aşısıysa, sağlık çalışanlarından önce aşıyı vurulma hakkını nereden buluyorsun?" ifadelerini kullandı.

Antikor yükseltmek amacıyla yapılan üçüncü doz aşılamanın henüz sağlık çalışanlarına uygulanmadığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti yetkililerinin açıklama yapmasını istedi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 128 milyar doların altyapı harcamalarına ve Van depremi sonrası kullanıldığını söylediğini de aktararak, "10 yıl önceki depremde, 2 yıl önce var olan ve damadının tükettiği bir paranın harcandığını söyleyemezsin." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla, AK Parti'li yetkililerin 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervine ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarını yalanladığını" iddia eden Özel, bu soruyu yöneltmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Stopaj indirimine mi yoksa esnafın, yoksulun desteğe mi ihtiyacı var?"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankasının faiz oranlarına ilişkin sözlerinin, döviz kurunda artışa yol açtığını savundu. Özel, "Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldığı 19 Mart'tan bu yana toplam 804 milyar lira maliyet çıkardı. Dün akşamki maliyeti an itibarıyla 76 milyar lira." şeklinde konuştu.

Türk lirası cinsinden mevduatlardan kesilen stopajda indirim süresinin uzatıldığını kaydeden Özel, bunun devlete maliyetinin 12 milyar lira olduğunu söyledi. Türkiye'nin bütçeden salgın döneminde vatandaşa toplam 11 milyar lira ödediğini belirten Özel, "Zenginin, mevduat sahibinin cebine koyduğu 12 milyar lira var. Stopaj indirimine mi yoksa esnafın, yoksulun desteğe mi ihtiyacı var?" görüşünü dile getirdi.

Özgür Özel, Türkiye'nin bugüne kadar en çok zorlandığı koalisyonla karşı karşıya olduğunu savunarak, "AK Parti memnun mu MHP ile koalisyondan, partinin içi huzurlu mu? Herkes 'Bu MHP'den bıktık.' demiyor mu? Türkiye, AK Parti iktidarlarından çok çekti. AK Parti, yoksullaştırıcı, yalnızlaştıcı, ötekileştiriciydi ama Cumhur İttifakı denilen AKP'nin MHP mutantı, daha çok yoksullaştırıcı, ötekileştirici, acı çektirici, perişan edici." sözlerini sarf etti.

"Erken seçim milletin talebi"

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir?" diye sorduğunu hatırlatarak, Bahçeli'ye, yoksulla, çiftçiyle ve esnafla görüşerek bu soruya yanıt almasını tavsiye etti; erken seçimin milletin talebi olduğunu savundu.

Bahçeli'nin "CHP Genel Başkanı'nın acelesi var." sözlerini de aktaran Özel, partisinin iktidara gelmek için acele ettiğini belirtti.

CHP'li Özel, MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasında ağırlıklı olarak CHP'yi eleştirdiğine işaret ederek, "Devlet Bahçeli tescillemiştir, psikolojik iktidar el değiştirmiştir. İktidar, Millet İttifakı'ndadır. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve CHP'ye muhalefet eder vaziyettedir." görüşlerini öne sürdü.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Atatürk'e hakaret edenlerden hesap sorulmasını sağlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkabileceğini söyledi.

Bir gazetecinin sorusuna karşılık da Özel, Türkiye'nin, haklarını korumak için sınır ötesinde operasyon yapabileceğini ve CHP'nin bu konuda iktidara destek verdiğini belirterek, "Bunun siyasi propaganda malzemesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından dillendiriliyor oluşuna bir mana veriyor değilim." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman