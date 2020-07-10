CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünyada, bir yargı bölgesinde birden çok baronun olduğu örnek bulunmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
10.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:02

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dünyada, bir yargı bölgesinde birden çok baronun olduğu örnek bulunmadığını söyledi.

Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çoklu baro sisteminin, dünyanın pek çok ülkesinde bulunduğu söyleminin doğru olmadığını savundu.

Almanya ve ABD'de çoklu baro denilenlerin, avukat derneği olduğunu ifade eden Özel, bunların Türkiye'de de bulunduğunu dile getirdi. Özel, Almanya'da ve ABD'de baronun tek olduğunun altını çizerek, "Dünyada, bir yargı bölgesinde birden çok baronun olduğu örnek yok." dedi.

Barolara ilişkin kanun teklifinin, Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında baro başkanlarının Kuğulu Park'ta beklediklerini anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Sürekli 4 milletvekilimiz oraya gidip onlara katkı sağlıyorlar. Bugün ben de ziyaret ettim. Gördüğüm tablo Türkiye ve Başkent için utanç tablosudur. Bu kadar utanmazlık, bu kadar kamu gücünü orantısız, haksız uygulama, Türkiye tarihinde yok. Hadsiz Süleyman, haddini tekrar aşmıştır. Süleyman'ın aldığı karar nedeniyle iki santime indi sosyal mesafe. Bu karar alınmasa, baro başkanları sosyal mesafeye uyarak yürüyorlardı. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulaş riskini artırma dediğiniz şeyin ta kendisi Süleyman Soylu'dur. Buradaki temasın tamamından Soylu sorumludur. Mertçe 'yürütmüyorum' demek yerine, küçücük virüsün arkasına saklanıyor."

CHP'nin, barolara ilişkin teklife karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Özel, teklifin yasalaşmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden yürütmeyi durdurma talebinde bulunacaklarını bildirdi. Özel, "Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal etmesini ümit ediyoruz. Başka karar ne hukukla ne vicdanla bağdaşmaz." diye konuştu.

-"Uzmanlık dışı görevlendirme"

Hendek'te ikinci havi fişek faciasında üç askerin şehit olduğunu anımsatan Özel, bu mühimmatın taşınma kararının, "cinayet vasfında" olduğunu ifade etti.

Özel, "Yerinde soğutma ve imha yapılması gerekirdi. İlla taşıma kararı aldıysanız uzaktan kumanda edilen bir araçla taşınması gerekirdi. Uzmanlık dışı görevlendirmeyle üç askerimizin canına kastettiler. Bilsinler ki biz bunun peşini bırakmayız. Milletimiz enkaz altında oradaki çalışan emekçilerin kurtulmasını beklerken, fabrika sahibinin itibarını kurtarmaya çalışanları hatırlayalım. Taziye olacaksa aileye, kaymakama, valiye, varsa sendikaya yapacaksın. Fabrika sahibine yapılırsa, bu, bir nolu şüpheliyi koruma ve kollamadır." değerlendirmesini yaptı.

Fabrikanın, üç ay önce denetlendiğinin söylendiğini aktaran Özel, "Madem denetlendi, niye bu fabrika yanardağ gibi patladı? Bu açıklama, iş güvenliği ve denetim mekanizmasının ne kadar eksik, aksak, işlevsiz, faciaları önlemede ne kadar etkisiz olduğunu gösteriyor." dedi.

İşsizlik rakamları

TÜİK'in, bütün dünyada işsizlik rakamları artarken işsizliği sadece Türkiye'nin azalttığını iddia edecek kadar "gülünç duruma düştüğünü" öne süren Özel, geçen yıl nisanda yüzde 13 olan işsizliğin, bu yıl 12,8'e düştüğünün açıklandığını hatırlattı. Özel, "Geçen yıl çalışan sayısı nisanda 28 milyon 199, bu yıl nisanda 25,6 milyona düşmüş. Yani arada 2,5 milyondan fazla kişi artık çalışmıyor ama işsizlik rakamı da düşüyor. Türkiye'de geçen yıl iş gücü sayısı 32 milyon, bu yıl 29 milyon. 3 milyon kayıp var." ifadelerini kullandı.

Özel, geniş tabanlı gerçek işsizlik oranının yüzde 30,1'e dayandığını öne sürdü.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, baro başkanlarını Meclis'e davetiyle ilgili bir soru üzerine Özgür Özel, "Gözlerinin önünde öldürdükleri adaletin, defin törenine davet ediyor. Konuşmadıkları yerde ne işleri var baro başkanlarının." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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