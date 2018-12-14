CHP Grup Başkanvekili Özel: "Gebze-Halkla Hattında Sinyalizasyon Tamamlanmadan Bu Hat İşletmeye...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kayaş-Ankara-Sincan hattında yaşanan bu trajedinin benzerlerinin iktidar tarafından işletmeye alınmaya çalışılan Gebze-Halkalı hattında yaşanabileceğini söylüyorlar. Gebze-Halkalı hattında sinyalizasyon tamamlanmadan bu hat işletmeye alınmamalıdır" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dün Ankara'da yaşanan tren kazasına değinen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hattın 20 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesini eleştirerek, "Hatta sinyalizasyon yok. Hatta sinyalizasyon olmaması demek, hatta her gün seyahat eden insanların ölümle burun buruna gelmesi demek. Bu hatta iki trenin çarpışması nasıl önleniyor? Trenin birisi gelirken, makinist arıyor, 'Ben şu hattan geliyorum' diyor. Sinyalizasyon sistemi yok. Bir başkası bakıyor, makası değiştiriyor. 'O hattan devam edebilirsin' ya da karşıdan gelen trene 'Sen biraz bekle, öbür treni bu hatta alacağım, sonra devam edersin.' Makinist, marşandizin, makasçının telefonuyla cep telefonu üzerinden halletmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar o yoldaki yolcuları Allah korumuş. Uzmanlar, Kayaş-Ankara-Sincan hattında yaşanan bu trajedinin benzerlerinin iktidar tarafından işletmeye alınmaya çalışılan Gebze-Halkalı hattında yaşanabileceğini söylüyorlar. Gebze-Halkalı hattında sinyalizasyon tamamlanmadan bu hat işletmeye alınmamalıdır" dedi.

Özel, "İktidar partisi, 'Bu acının üzerinden konuşmayalım' diyor. Siyaset bu acıları konuşmayacakta ne konuşacak? Bu milletvekillerini bu Meclise vatandaş acısı, sıkıntısı hafifletilsin, dindirilsin, acılar tekrarlanmasın diye yollamıyor mu?" diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 Günlük Eylem Planı'na ilişkin de, "Erdoğan 'İlk yüz günde yapacağımız işlerin yüzde 98'ini tamamladık' dedi. Bunu diyen Cumhurbaşkanı aynı prompterde, '400 vaadimiz vardı, 340'ını gerçekleştirdik' diyor. 340, 400'ün yüzde 85'idir arkadaşlar. Bu kandırmacadır. Bizim hesabımıza göre ise yüzde 48'ini hayata geçirdiler. Erdoğan 'TRT 2 kanalının açılacağını da söyledi. TRT 2'yi 7-8 sene önce kapatan sen değil misin? Kapattığın televizyonu açmak nasıl icraat olabilir? Kapattığı kanalı açmayı vaat eden, bununla övünen bir iktidar olmaz olsun" dedi.

Sözleşmesi imzalanacak insansız hava aracına 'Akıncı' isminin verilmesini de eleştiren Özel, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçakların kalktığı o havaalanının adını 'darbeye karıştı, bu isimden havaalanı olmaz' diyerek Akıncı ismini yasaklayıp Mürted koyan siz değil misiniz? Başka koyacak isim mi kalmadı. Binlerce isim konulabilecekken Akıncı isminin konulması hangi subliminal mesajdır, kime kimler ne mesaj veriyor? Bu vicdansız mesajı kime verdiklerini merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA