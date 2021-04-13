CHP Grup Başkanvekili Özel'den partiden ayrılanlara "baba evi" çağrısı Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel'den partiden ayrılanlara "baba evi" çağrısı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özel'den partiden ayrılanlara 'baba evi' çağrısı Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden farklı sebeplerle ayrılanların olabildiğini ancak partinin bir "baba evi" olarak görülmesi ve ihtiyaç duyan herkes için bir çatı olduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partiden farklı sebeplerle ayrılanların olabildiğini ancak partinin bir "baba evi" olarak görülmesi ve ihtiyaç duyan herkes için bir çatı olduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti.

Partisinin Bergama İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özel, yaptığı konuşmada, CHP'nin, cumhuriyetin kurucu iradesinin, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olduğunu belirtti.

Partilerden farklı sebeplerle ayrılanların olabildiğini kaydeden Özel, "Farklı sebeplerle baba evlerinden ayrılırız, evlenip gidenler, iş kurup gidenler olur ama herkes bilir ki evinde huzurun kaçarsa baba evi seni bekler, işin bozulursa baba evinin çorbası kaynamaktadır. Bugün başka yerde huzuru kaçanların, işi bozulanların, geçmişte 'iyi olur' diye düşünüp de çok kötü günler yaşayanların, yoksulların, köylülerin, zorluk içindeki esnafın ve bugün artık Türkiye'nin, Atatürk'ün kurduğu partiye ihtiyacı olduğunu düşünen herkes için burada yer var." ifadelerini kullandı.

Özel, baba evine dönecek herkesin yerinin baş köşe olacağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baba evinin tapusunda, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu yazmaz. Ne Bülent Ecevit yazıyordu ne Deniz Baykal ne de İsmet İnönü. Baba evi denilince tapu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ümü, ülkemi, vatanımı, bayrağımı seviyorum diyen herkesi bu zor günlerde baba evinde yerini almaya davet ediyoruz."

Arazi satışı açıklaması

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Özel, son yerel seçimde Bergama Belediyesi'nin CHP'den AK Parti'ye geçtiğini belirterek, belediyenin bazı tarım arazilerini satışa çıkardığını ifade etti.

Köy tüzel kişiliğine kayıtlı malların ilçe belediyelerinin eline geçmesiyle bu tartışmaların yaşanmaya başladığını, bazı belediyelerin bu malları satmaya çalıştığını ifade eden Özel, "Bunlardan en çarpıcılarından birisi de Bergama'da yaşanıyor. 840 bin metrekare arazi, rant maksatlı belediye tarafından satışa çıkarıldı." diye konuştu.

Özel, hukukçuların konuyla ilgili mahkemeye başvurduğunu ve yürütmeyi durdurma kararının alındığını belirterek, nihai sonuca ulaşmak için hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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