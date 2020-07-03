CHP Grup Başkanvekili Özel'den Meclis önünde bekleyen baro başkanlarına destek Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Özel'den Meclis önünde bekleyen baro başkanlarına destek Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, baro başkanlarının Meclis kapısında bekletilmesini eleştirerek "Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getiriliyorsa Ankara'dan daha çok vakanın olduğu diğer 2 ile ya da en yüksek olan 5 ile neden getirilmiyor?

CHP Grup Başkanvekili Özel'den Meclis önünde bekleyen baro başkanlarına destek Açıklaması
03.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:10

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, baro başkanlarının Meclis kapısında bekletilmesini eleştirerek "Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getiriliyorsa Ankara'dan daha çok vakanın olduğu diğer 2 ile ya da en yüksek olan 5 ile neden getirilmiyor?" dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılma talebiyle Meclisin Çankaya kapısında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarını ziyaret eden Özel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baroların 60 yıllık kanununun değiştirildiğini ama baro başkanlarının Meclis duvarının dibinde bekletildiğini ifade eden Özel, "Artık bunun kamuoyunda savunulacak bir tarafı olmadığı çok açık ortaya çıktı. Biz yine bugün, komisyon başlayınca hem dün akşamdan beri sizin söylediklerinizi hem de genel olarak meseleye bakışınızı söyleyip bir kez daha milletin meclisinin kapısının savunmaya açılması gerektiğini söyleyeceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileten Özel, CHP Genel Başkanının süreci yakından takip ettiğini dile getirdi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin dayanışmasından memnun olduğunu söyleyerek "İçeride de mücadelenin aynı şekilde sürmesinin talimatını verdi. Sayın Genel Başkanın ağzından aktarabileceğim şey şu. 'O fotoğraflardan ben utanıyorum, iktidar nasıl utanmıyor, şaşkınım.' dedi." dedi.

Ankara Valiliğinin kararına tepki

Ankara'daki Kovid-19 vaka sayısının günlerdir bilinen bir seviyede olduğunu dile getiren Özel, en yüksek vakanın İstanbul'da olduğunu dün Sağlık Bakanının açıkladığını belirtti.

Özel, en yüksek vakanın bulunduğu 5 ilden birinin Ankara olduğunu, diğer 4 ilde böyle bir tedbir alınmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Eldeki kamu gücünü bir meslek örgütüne karşı böyle orantısız ve asimetrik kullanmanın izahı yok. İçişleri Bakanı 'Ben baroların yapacağı yürüyüşten, ben baroların ortaya koyacağı tepkinin toplumsal karşılığından korkuyorum, baş edemiyorum.' diyemiyor. Onlarla mücadele için gözün görmediği virüsün arkasına sığınıyor. Türkiye bunu görür. Bir virüsün arkasına sığınarak barolarla mücadele ediyorlarsa bunu en iyi de AK Parti'nin ve MHP'nin seçmenleri görür. Dünden beri rüzgarın tam karşılarında, şiddetle esmesinin bir sebebi var, burada bekletilen baro başkanları ve virüs bahane edilerek toplantının iptal edilmesi. Eğer toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı getiriliyorsa Ankara'dan daha çok vakanın olduğu diğer 2 ile ya da en yüksek olan 5 ile neden getirilmiyor?"

Öte yandan Meclis önünde güvenlik önlemi alan polis, sosyal mesafe kuralına uyulması için sözlü uyarılarda bulundu. Bu kurala uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada bekleyenler için gönderdiği kumanyayı bazı CHP milletvekilleri dağıttı.

Kaynak: AA

Manşet

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