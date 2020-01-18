: CHP Grup Başkanvekili Özel'den 2023 genel seçimleri açıklaması

18.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:31

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu söyledi.

Manisa'da, partisinin Sarıgöl İlçe Başkanlığı olağan kongresine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, 2023 genel seçimlerine 2019'daki yerel seçimlere hazırlandıkları gibi çalışacaklarını belirtti.

Özel, bir sonraki genel seçimlerde, Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olacaklarını dile getirerek, iktidar olmaları halinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni değil Çankaya Köşkü'nü kullanacaklarını anlattı.

CHP'nin yükselen bir grafiği olduğuna değinen Özel, "Bizim hedefimiz iktidar olmaktır. Ayağımızın paçasından asılmadan, gücenmeden el ele vererek başarılı olacağız." dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1000 kişi arıyoruz"

Özel, yerel seçimlerde büyük başarı sağlayıp Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyükşehir belediye başkanlıklarını aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan 1 yıl önce İstanbul'u yönetecek 1 kişi arıyorduk. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1000 kişi arıyoruz. Belediyenin üst kademelerinde görev alacak 1000 kişi alıyoruz. Söz verdiğimiz gibi liyakati esas alıp, en iyilerini alıyoruz. Bir daha CHP'nin yüzü eğilmesin diye işi bilen, kaliteli kişileri inceleyerek alıyoruz."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kongrede, delegelerin oy birliğiyle Özgür Özel divan başkanlığı yaptı. İki listeyle gidilen kongrede 128 geçerli oyun 95'ini alan Halil Erman Eryılmaz, CHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, siyasi parti ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA

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