CHP Grup Başkanvekili Özel'den 2023 genel seçimleri açıklaması Açıklaması

18.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 19:34

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu söyledi.

Manisa'da, partisinin Sarıgöl İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılacak genel seçimlere 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hazırlandıkları gibi çalışacaklarını belirtti.

Özgür Özel, bir sonraki genel seçimlerde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında iktidar olacaklarını savunarak, iktidar olmaları halinde ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni değil, Çankaya Köşkü'nü kullanacaklarını anlattı.

CHP'nin yükselen bir grafiği olduğunu ifade eden Özel, "Bizim hedefimiz iktidar olmaktır. Ayağımızın paçasından asılmadan, gücenmeden, el ele vererek başarılı olacağız." dedi.

- "İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1000 kişi arıyoruz"

Özgür Özel, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde büyük başarı sağlayıp, Ankara, İstanbul ve İzmir'in Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazandıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan 1 yıl önce İstanbul'u yönetecek 1 kişi arıyorduk. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesine 1000 kişi arıyoruz. Belediyenin üst kademelerinde görev alacak 1000 kişi arıyoruz. Söz verdiğimiz gibi liyakatı esas alıp, en iyilerini alıyoruz. Bir daha CHP'nin yüzü eğilmesin diye işi bilen, kaliteli kişileri inceleyerek alıyoruz."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen genel kurulda, delegelerin oy birliğiyle Özgür Özel divan başkanlığına seçildi. 2 listeyle gidilen seçimde, geçerli 128 oyun 95'ini alan Halil Erman Eryılmaz, CHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Genel kurula, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, siyasi parti ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA