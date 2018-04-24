CHP Grup Başkanvekili Özel: "Çılgınca Tepki Veriyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumunda Meclisin nezaketini bozanın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün haddi ve hakkı olmadan cevap veren, iftirada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili olduğunu belirterek, "Tepki pazar gününe verilen tepkidir." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında darbelere karşı tavrını netleştirirken laf atıldığını, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, Kılıçdaroğlu'na hadsizce saldırdığını savundu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik, Bakırköy'de çay, kahve içerek darbecilere direnmediği, neredeyse darbeyi desteklediğine yönelik ifadelerin kullanıldığını aktaran Özel, "Cevap vermeyecek miyiz? Bu aranana, yalancıya bu söylediği sözlerle bir başka algıyı yaratmaya çalışanlara karşı gerçekleri biz söyleyince niye suç oluyor?" diye sordu.

"Tehditleri, şantajları vız gelir, tırıs gider"

Ülkenin cumhurbaşkanına parmak sallanmaması, ülkenin cumhurbaşkanının polemik konusu olmaması gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisini polemik konusu yapmamalı, tehdit etmemeli, taraf tutmamalı, bir partiye genel başkanlık yapmamalıdır. Bir partinin genel başkanıysanız, siyaseti sürekli terörize ederseniz, birilerini sürekli şeytanlaştırırsanız, birileri size cevabı verir. Biz ülkenin tarafsız, seçilmiş, bağımsız cumhurbaşkanına değil ama o cumhurbaşkanlığından partili cumhurbaşkanlığı ayıbına ülkeyi taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin cumhurbaşkanına ve onun tek adam rejimine karşı onları göstermeye devam edeceğiz. Bundan kimse geri duracağımızı, tehditlerden yılacağımızı, hedef göstermelerle bizi susturabileceklerini düşünmesin. Öyle olsaydı siyaset yapmazdık, CHP'de olmazdık. Tehditleri, şantajları vız gelir, tırıs gider. Saldıracaklarmış. Hedef gösteriyor. Yapsınlar. Milletimiz görür, gerekli cezayı verir. Arkamızdaki milli iradenin bu tecelligahına gideriz, görevimizi yaparız, kimseden korkmayız. Söylediğimiz sözlerin de arkasında dururuz."

-"Neredeyse bütün İstanbul şahit"

Basına da dağıttığı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun 1 Kasım ve 3 Kasım 2016 tarihli tutanak dergisini okuyan Özel, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül'ün, "5 tankın Sayın Başbakanı almak üzere konuta yaklaştığı bilgisinin alınması sonrası Sayın Başbakanımızı, krizi konuttan yönetme imkanının kalmadığını görünce, karayoluyla Ankara'ya doğru hareket ettirdik. Ankara'ya hareket halinde olan Sayın Başbakanımızın korumalarına darbecilerin helikopterle konvoyu aradıkları bilgisinin gelmesi üzerine, alternatif güzergah olarak Gerede sapağından Karadeniz yoluna çıkılmış ve Çankırı istikametinden Ankara'ya gidilmesine karar verilmiştir. Ilgaz çıkışında bir jandarma aracı tarafından Sayın Başbakanımızın konvoyuna ateş açılmış, bunun üzerine konvoy tekrar Ilgaz'a dönmüştür." şeklinde beyanda bulunduğunu aktardı.

Başbakan Yıldırım'ın bir televizyon kanalında yaptığı, "İnsanın nereden aklına gelecek temelini attığı, yaptığı tünel gün gelecek kalkan, sığınak olacak." açıklamasını gazetecilere dinleten Özel, bunları kendisi söylediğinde, Başbakan Yıldırım'ın "Yalana tahammülüm yok." dediğini belirtti.

Yıldırım'ın "yalana tahammülü olmadığını" bu ifadeleri verene, o zaptı tutana, o komisyonda bunu raporlaştıranlara söylemesi gerektiğini savunan Özel, "Gelsin, 'olmadı bunlar' desin. Ama şahitleri pek bol, tutanak altında söylüyorlar. Bütün koruma ordusu, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, neredeyse bütün İstanbul şahit." dedi.

"Sizden yer kalmamış"

Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, neden tankın üzerine çıkmadığı, tankların yanından kaçtığı eleştirileri yöneltildiğini anımsatarak, "Birisi tanklar gelirken evden kaçmış. Bizim korumamız bizi nasıl koruyorsa, Başbakan'ın koruması da onu koruyor. Kılıçdaroğlu, neden tankın üzerine çıkmamış. Sizden yer kalmamış, bütün kabine sabaha kadar tankın üzerindeydiniz ya..." diye konuştu.

Tutanak dergisinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da "....Allah bizi utandırmadı. 10-15 dakika içinde kuleyi aldılar. Biz döndük Cumhurbaşkanımıza, 'Kule alındı' dedik, ondan sonra indi." şeklinde ifadesinin bulunduğunu aktaran Özel, "Ayıp mı, değil. Ama kulede darbeci, yerde tank varken Cumhurbaşkanı gelmiyor, sonra 'Sen tankın üzerine niye çıkmadın?' Erken ineydin de sen çıkaydın." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, 23 Nisan oturumunda Kılıçdaroğlu'na saldırınca cevabını verdiklerini belirten Özel, TBMM Darbe Komisyonu'nu izlediklerini, raporunu satır satır okuduklarını kaydetti.

"Çılgınca tepki veriyorlar"

Özel, söylediklerinde bir kelime yalan olmadığını, bunların resmi tutanak olduğunu vurgulayarak, sözlerine karşı verilen tepkinin, dünün değil pazar gününün tepkisi olduğunu savundu.

Özgür Özel, "Kimyası bozulmuş, morali çökmüş, planı alt üst olmuş, kurduğu kumpas terk edilmiş, ortadan kaldırılmış suçluların telaşı içinde bize saldırıyorlar. Ağızlarından normal cümleler, eleştiri cümleleri değil hakaret, küfür, tehdit akıyor. Tek yaptığımız, onların demokrasiye kurduğu tuzağı, kumpası ortadan kaldırmaktır. AK Parti Grubu'nun çok önemli bir kısmının Meclise yeniden gelmeyeceği, listeleri tek adamın yapacağı biliniyor. Onun gözüne girmek isteyenler, 100 kez duydukları sözlere, 101. seferinde bu sefer nasıl göze gireriz diye çılgınca tepki veriyorlar." dedi.

- Metiner'e yanıt

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, kendisine yönelik televizyonda tartışma teklifinin sorulmasına Özel, "Metiner dengini bulursa... Bizim partimizde o seviyede milletvekili yok. Kendisiyle milletvekillerimizi, ilçe başkanını televizyona çıkarmayız." karşılığını verdi.

Özel, tiyatro deyimiyle Metiner'in rolünü büyüttüğünü öne sürerek, "Metiner hakaret eder, iftira eder, birileri için küfür eder. Sonra gider el etek öper. Metiner'in WhatsApp mesajları meşhur. 'Dün gece çok düşündüm, dualar ettim, tövbeler ettim, ben artık öyle bir insan olmayacağım. Kardeşim sen de hakkını helal et' diye mesaj atar. Bu mesajları ne çabuk unutuyor. Bunları atıldıktan bir süre sonra kendini yok eden 'ByLock' sisteminden mi attığını sanıyor?" diye konuştu.

Bu tartışmalardan sonra kendisine yönelik bir tehdit hissedip hissetmediği sorusu üzerine Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu da yapar mı? Bunu da yaparlar. Bununla ilgili her yerlerden haber yolluyorlar. Birtakım tehditler, sözler... Buna kalkışırlarsa, bu onların terbiyesini, cesaretini gösterir. Başkasının yapacakları ilgi alanımızda değil. Meclisin nezaketini bozan, dün Genel Başkanımıza haddi ve hakkı olmadan cevap verip, iftirada bulunan, hakaret eden, onu hakir, küçük göstermeye çalışan AKP Grup Başkanvekilidir. Cumhurbaşkanının eleştirilerini, zaten kendime değil, AKP Grup yönetimine aldım. Söylenen sözlere cevap verilemediğini söylüyor. Bu konuda Başbakan'a da bir tepkisi olduğunu duyuyoruz. O zaman iyi biat eden değil, iyi söz söyleyen, iyi cevap verenleri milletvekili ve grup başkanvekili yapacaklar."