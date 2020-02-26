CHP Grup Başkanvekili Özel: "CHP'li belediyeler tertemiz yönetmeye devam edecek"

26.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:18

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'li belediyeler tertemiz yönetmeye, doğruları yapmaya, milletin kanını emmeye alışmışların da gelir damarlarını kurutmaya devam edecekler." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, 17 yıl boyunca salı günleri gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verebilmesi için çarşamba gününe alındığını, bu değişikliğin aynı zamanda anket sonuçlarının iktidarın psikolojisine etkisinin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

AK Parti'nin bu şekilde Meclis'teki parti gruplarının centilmenlik anlaşmasını bozduğunu savunan Özel, MHP'nin de AK Parti Grup Toplantısı'nda söylenenleri tekrar edebilmek için yakın zamanda grup toplantılarını perşembe günleri yapmaya başlayabileceğini iddia etti. Özel, "Kendi tabanlarında infial uyandıran, kendi parti yöneticilerine tweetler attıran atamaları, AKP'den daha iyi savunabilen bir ittifak ortağıyla karşı karşıyayız. Bakanlıklarda yoklar, atamalarda nasırlarına basıyorlar ama ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, kendileri açısından son derece rahatsızlık veren bir atamayı bile, atamayı yapandan daha çok, reisten daha reisçi, saraydan daha saraycı bir tutumla savunabilmektedir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik dünkü açıklamalarına ilişkin de Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımızı yanıtlamak ve eleştirmek için çıkıp küfre boğulan Mahir Ünal'ın konuşmasına, söylediklerine cevap vermeyi doğru bulmuyoruz. Mahir Ünal'ın seviyesi, Kandilli'nin bildirdiği deprem seviyelerinin altındadır. Öyle 7-8 kilometre değil, dünya üzerinde herhalde magma tabakasını zorlayacak kadar derinlikte bir seviyedir. Tekrar etmekten hicap duyacağım bu kelimelere hak ettiği cevabı versem insan içine çıkamaz."

"Karadeniz kadar fark var"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü basın toplantısında bir televizyon kanalı muhabirine verdiği cevaba ilişkin de "Fox Haber'in değerli muhabirini ve kanalı yalan haberle suçluyor. Konuşma, kelime belli, ifadeler herkesin önünde. 'Yalan haber yapıyor' diyenleri ibretle not ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Rusya arasında farklı açıklamalar yapıldığını savunan Özel, "Erdoğan'ın açıklamasıyla Rusya'dan yapılan açıklama arasında Karadeniz kadar fark var. Karşı taraftan teyit almadan bir şey söylemezsiniz. 'Putin ile görüşeceğim' diyorsanız karşı tarafın bunu teyit etmiş olması lazım. Teyit almadan demeyeceksiniz ki karşı taraf size 'Yok öyle bir şey' diyerek açığa düşürmeyecek. Ülkenin ana muhalefet partisi olarak utanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siyasetin dili değil"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarında Kılıçdaroğlu'na yönelik "Esed'i görmediğin zaman biz onunla görüşüyorduk zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük." ifadelerini kullandığını, daha sonra da CHP'nin Esed ile görüşmesine yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsattı.

"Adam olmamak" gibi ifadelerin eril dil olduğunu ve siyasette kullanılmaması gerektiğini belirten Özel, "Kızının içinde olduğu KADEM'e sor bakalım. Bunlar siyasetin dili değil. Bu tip sözler Cumhurbaşkanının kendi terbiyesine, lügatine münasip olabilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılar konusunda planları bulunduğunu savunan Özel, "Erdoğan'ın 4,5 milyon Suriyeli'yi vatandaşlığa alarak seçim kazanmak için kullanma planları yaptığını" öne sürdü.

"Apo, Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına destek verdi"

Siyaset dilinde "cibilliyetsiz, zürriyetsiz" kelimelerinin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Özel, Erdoğan'ın CHP ile Millet İttifakı'nı suçladığını ve terörize etmeye çalıştığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "İstanbul seçimlerine yönelik anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun daha fazla oy alacağını anlayan iktidarın, terör örgütü PKK elebaşının mesajını yayınlattığını öne sürerek, "Apo, Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına destek verdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya'da ne işi vardı?" diye sorduğunu aktaran Özel, Atatürk'ün o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için Libya'da bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Libya'da taraf olmaması gerekirken taraf olduğu için şehitler verdiğini savunan Özel, CHP olarak Libya'da misliyle karşılık verilmesini değil, şehit verilmemesini istediklerini vurguladı.

"Böyle cevap mı olur?"

Özel, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun "saman ithalatına yönelik iddialarına" cevap verdiğini de hatırlatarak, "(Bu belgeler yalandır, saman ithal etmedik.) demiyor. 'Saman kafalı' demeye getiriyor. Böyle cevap mı olur? Ana muhalefet lideri dün alıp da saman ithalat belgesini alnının ortasına çaktı mı? O zaman geçen haftaki sözünü çiğnemeyeceksin, ne dediysen onun arkasında duracaksın veya susacaksın. Çıkıp da böyle hakaret etmeye kalkmayacaksın." sözlerini sarf etti.

Muğla'da inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı konuk evinin etrafında yeni yapılaşmalara izin verildiğini belirten Özel, "Anayasa Mahkemesi aykırı bulduğu halde Ahlat'ta kışlık saray, Muğla'da güzelim koya yazlık saray yapıyorlar, Atatürk Orman Çiftliği'ne vasiyete rağmen bin küsur odalı kaçak sarayı hançer gibi batırdılar." diye konuştu.

Milletin ekonomik sorunlarla boğuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin hiçbir masrafı olmadığını iddia eden Özel, öte yandan iktidarın faizle borçlanıp saray yaptırdığını ileri sürdü.

Vatandaşların bankalara olan borcunun 3 yılda 100 milyar lira arttığını anlatan Özel, Türkiye'de 20 milyon 553 bin icra dosyası bulunduğunu, 1-23 Şubat arasında UYAP'a 1,3 milyon icra dosyası daha geldiğini söyledi.

"Elin armut mu topluyor?"

Özgür Özel, vatandaşları, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyesi çalışanlarının terör örgütü mensubu olduğunu tespit etmeleri halinde polisi aramaya, bu kişilerin temiz kişiler olmaları halinde ise "bu yalan siyasetine dur" demeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere iftira attığını da savunan Özel, "Seçimden önce attıkları yalanlar ortada. Devlet elinde. Elin armut mu topluyor? Terör örgütü mensubu belediyede çalışıyorsa tespit edebilir." dedi.

Yalova Belediyesi'nde iç denetçinin tespit ettiği yolsuzluğun üstünün kapatılmadığını, konunun araştırıldığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Esas sıkıntı şudur; CHP'li belediyelerde yandaş vakıflara para yok, onları beslemiyoruz. Milletin kanını emen AKP'nin siyasetine göre 'kindar', 'dindar' nesil yetiştirecek vakıflara, AKP'nin çiftliği yapılmış derneklere, Cumhuriyete husumetli bir nesil yetiştirme çabalarına İstanbul'un Ankara'nın seçmeni 'Dur, daha fazla kanımızı emme.' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın siniri, tepkisi de burada. CHP'li belediyeler tertemiz yönetmeye, doğruları yapmaya, milletin kanını emmeye alışmışların da gelir damarlarını kurutmaya devam edecekler."

Özgür Özel, bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara depreme dayanıksız evlerini dönüştürmeleri çağrısında bulunduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine, fakir fukara halkın bunu yapamayacağını söyledi. Depremin araştırılması için Meclis'te bir komisyon kurulması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu devletin gücüyle olur, vatandaşın gücüyle olmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA