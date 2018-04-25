CHP Grup Başkanvekili Özel: "Chp, Hiçbir CHP'linin İtiraz Etmeyeceği Bir Adayın Tespitinin...
CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.
CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.
Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.
Toplantıya ilişkin, partiden açıklama yapılması bekleniyor.