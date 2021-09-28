CHP Grup Başkanvekili Özel, Bursa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması - Haberler
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CHP Grup Başkanvekili Özel, Bursa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

AA / Emin İleri - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özel, Bursa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, küçük esnafın korunması gerektiğini belirterek, "CHP olarak söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz.

BURSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, küçük esnafın korunması gerektiğini belirterek, "CHP olarak söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda, kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM'leri de şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız." dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf odaları deyince kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Özel, Manisa'da eczacılık yaparken 27 yaşında Manisa Eczacı Odası Başkanlığına seçildiğini ve bu görevi 4 yıl yürüttüğünü hatırlatarak, esnaf odalarının sıkıntılarını yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'de nereye gitse esnaf odalarını ziyaret ettiğini, esnafın sıkıntılarını Meclis'te dile getirmeye çalıştığını anlatan Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama sürecine değindi.

Salgının atlatılamadığını anımsatarak, aşı çağrısında bulunan Özel, şöyle devam etti:

"Sözümüze değer veren herkese; eğer herhangi küçük bir tereddüt varsa ve bizim bir sözümüzün kıymeti varsa aşıya kavuşan herkes aşısını olmalı. Bu hastalıktan, salgından, 75 yaşındaki babamıza da kendimize de 20 yaşındaki kızıma da ama çok daha küçük yaşlardaki evlatlarımıza da biz hiç çekinmeden güvenerek aşıyı vurdurduk. Aşı konusundaki her türlü tereddüdün, toplumun, sevdiklerimizin sağlığını tehdit ettiğini bilmenizi isteriz. Sağlık Bakanlığının ve hükümetin, pandemi sürecini yürütme ve yönetme konusunda tüm eleştirilerimiz bir yana, aşı konusunda, maske, mesafe, temizlik konusunda aynı ortak temennileri paylaşıyoruz."

Özel, sağlıkla ilgili tedbirlerin eksiğiyle fazlasıyla alındığını, diğer yandan ekonomik olarak hem ülkeyi hem de ülkedeki meslek gruplarını ayakta tutma mecburiyetinin olduğunu vurguladı.

Ekonomiye dair değerlendirmelerini aktaran Özel, "Bu konuda nasıl bir sınav verdik dersek herhalde iyi bir sınav vermediğimizi herkes kabul ediyor. Bugün Türkiye'de özellikle orta direğin artık yoksullaştığı ve hepimizi ayakta tutacak kirişlerden biri olan esnafın korunamadığı ve o kirişin çatladığı, kırıldığı yerde çatının ayakta kalamayacağı bir noktadayız. O yüzden küçük esnafın korunmaya muhtaç durumu var. Bizim sizin sorununuzu görme, çözmeyeni uyarma, doğru çözüm yollarını gösterme gibi bir sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde birçok ülkenin krizi atlatması için esnafa destek verdiğini hatırlatan Özel, Türkiye'nin, esnafa yaptığı desteğin ise yetersiz olduğu görüşünü savundu.

"AVM'leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız"

CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:

"İktidar tarafından yıllardır verilip tutulmayan sözler var. Tutulmayan en kritik söz, 'Alıveriş merkezlerini dışarıya (şehrin dışına) çıkaracağız'. Neydi bu? Almanya'da 20 kilometre, ABD'de 15 mil yani 20-25 kilometre yakınına sokmuyorlar. Şimdi bunlar dışarıya çıkmadığı gibi bir de bunların üç harflileri (zincir marketler) geldiler ve her sokağa yerleştiler, neredeyse köylere kadar girdiler. Düşünün Almanya, Fransa, ABD, Hollanda küçük esnafını korumak için bunları 25 kilometre ileriye atarken, biz her ara sokağa koymuşuz. CHP olarak söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda, kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM'leri de şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var."

CHP'nin ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, iktidar adayı partiler olduğunu dile getiren Özel, "Esnafımız açısından da partimizi ve ittifak ortaklarımızı, herhangi muhalefet partileri değil, çözümün önerisini getirecek ve uygulama mecburiyetinde olan partiler ve liderler olarak görüyoruz, öyle lanse ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarete, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile partililer katıldı.

AA / Emin İleri - Son Dakika Haberleri
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