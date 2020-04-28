CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz"
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CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşın çalışırken Meclisin de çalışmasını istediğini belirterek, "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz'
28.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:20

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşın çalışırken Meclisin de çalışmasını istediğini belirterek, "Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz. Buna vatandaşımız ile birlikte isyan ediyoruz ve bu konuda üzerimize düşen her yola başvuracağımızı ve gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, korona virüsü seyrinden umutlu olduklarını belirterek, tedbirin elden bırakılmamasını istedi ve ikinci dalganın gelebileceğini hatırlattı. Özel, "Bu ayın artık platonun oluştuğunu, rakamlarda düşüş beklendiğini, ayın sonuna doğru normalleşmeyi ümit ediyoruz. Uzun süredir evlerinde bulunan ve aslında hepimizin sağlığı için evlerinden dışarıya çıkmaksızın ciddi sıkıntılar çeken 65 yaş üstü büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. 20 yaş altındaki küçüklerimizi de biraz daha sabır kendilerine tavsiye ederek, kendilerini sevgiyle kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, Mecliste çok az sayıda görevlinin bulunduğunu söyleyerek, vatandaşın çalışırken Meclisin de çalışmasını istediğini ifade etti. Özel, "Meclisi oluşturan AK Parti ve makbul muhalefet partisi MHP oluşan çoğunluk bloku, bu Meclisi Haziran'ın ilk haftasına kadar çalıştırmak istemiyor. Yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, emeklilerin, esnafların ve gençlerin talepleri, beklentileri bir yerde dururken bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz. Buna vatandaşımız ile birlikte isyan ediyoruz ve bu konuda üzerimize düşen her yola başvuracağımızı ve gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

S-400'lerin nereye konuşlandırılacağını, aktive edilip edilemeyeceğini, tank-palet fabrikası yatırımının akıbetini ve öğretmen atamasını sorduklarını ifade eden Özel, "Bizim üç sorumuza cevap ver ya da önünde durduğunu öğrendiğimiz kararname, 20 bin öğretmen ataması yapacağız dediniz. Özel ders vererek geçinmeye çalışan, dershanelere, özel okullarda ders vererek geçinmeye çalışan, sözleşmeli personel olan, Milli Piyango bileti satan, pazarda marul satan öğretmenlerden 20 bini havalara hopladı, sevinç çığlıkları attılar, ama halen göreve başlamadılar. Sebep kararname imzalanmadı, sebep bu dönemde maaş ödemeyelim. Bu konuda da en ufak bir açıklama yapılmadı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Bu Meclisin çalışmamasını kabullenemiyoruz'

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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