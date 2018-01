CHP Grup Başkanvekili Özel: "Bizlerden Açıklama Duymayacaksınız"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı'nın beyhude saldırılarına karşı Genel Başkanımızdan, bizlerden açıklama duymayacaksınız. Canan Hanım gerekli cevapları verir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasına değinerek, "MHP'de değişen bir şey yok. Artık MHP sadece ve sadece işi hakarete döndü. Eleştirilere küfürle yanıt verme bir siyasetin ve bir siyasinin tükendiğini göstermektedir. Kendi tabanında, seçmeninde ciddi tepkilere karşılaşan Milliyetçi Hareket Partisi çareyi bize hakaret etmekte değil, tabanını ikna etmekte aramalıdır" ifadelerini kullandı.

"Alan aldı. Bu defter kapanmıştır" ifadelerine yönelik olarak Özel, "AKP istediğini aldı. MHP aday çıkarmıyor. Bu sorulara cevap verilmesi gerekir. 'Alan aldı. Bu defter burada kapanmıştır' diyor. Bu defter burada kapanmamıştır. 16 Nisan'daki tek adam rejimine geçiş hevesleriniz bütünlemeye kalmıştır. Bunun bütünlemesi sizin açınızdan yapılacak ilk seçimlerdir. Yapılacak seçimler referandum niteliğindedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki eleştirilerine yönelik soruya Özel, "İktidar muhalefet rolleri yer değiştirmiştir. Gündemi belirlemesi gereken iktidardır, eleştirmesi gereken muhalefettir. Saray ittifakı halkın gönlünde, zihninde muhalefete mahkum olmuştur. Şu an fiilen halkın iktidarı ve 16 Nisan'daki hayır ruhu ittifak halindedir, son derece güçlüdür. Yapılacak seçimlerde İstanbul'u kaybedeceğini anlayanlar, İstanbul'a genç, dinamik, kadın bir Başkandan fevkalade rahatsız olanlar, yapmış oldukları saldırılarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi seviyelerine ve kendi alanlarına çekmek istemektedirler. İstanbul'da yapılacak referandumda Türkiye'de iktidara doğru büyük bir moral ve umutla yürümektedir. Cumhurbaşkanı'nın beyhude saldırılarına karşı Genel Başkanımızdan, bizlerden açıklama duymayacaksınız. Bu ülkede tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı her şeyi bir yana bırakıp, kendisini önce bir partinin Genel Başkanlığı'na indirgemiş, şimdi de İstanbul İl Başkanı ile polemiğe girişmiştir. Canan Hanım gerekli cevapları verir. Şu an için bizim nezdimizde partisine, sevenlerine saygımızdan ona cevap düzeyi İl Başkanlığı düzeyindedir" değerlendirmesi yaptı.