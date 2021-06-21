CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti ve CHP'nin yargı paketlerinin birleştirilmesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin ve AK Parti'nin yargı reformuna ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilip, birlikte görüşülmesini isteyerek, "(İyi şeyleri destekleyin) diyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin ve AK Parti'nin yargı reformuna ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilip, birlikte görüşülmesini isteyerek, "(İyi şeyleri destekleyin) diyorlar. Tamam, sizin 27 maddenizin eksik, suistimale açık kısımlarını uyararak destekleyeceğiz. Samimiyseniz, gelin, CHP'nin verdiği bu kanun teklifinin, CHP'nin kendi çalışmalarını aşan bu büyük imecenin arkasında durun, o zaman hepimiz size inanalım." dedi.

Özel, partisinin "yargı paketini" hazırlayan hukukçu milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda bulunduğunu anımsatan Özel, iktidarın, kısa süre önce yargıda reforma ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini ve yargı paketlerini yasalaştırdığını söyledi.

Özgür Özel, Türkiye'de yargıya güvenin düştüğünü savunarak, "Aslında her reformuyla, reforma ihtiyaç duyan bir yargı sisteminin olduğunu kabulleniyor. 'Sonra düzelteceğiz' diyor, ama pratikte düzelen bir şey yok." diye konuştu.

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada mahkemenin son kararını eleştiren Özel, bu dava nedeniyle sembolik bir kanun teklifi vererek, Türk Ceza Kanunu'ndaki "olası kast" maddesinin çıkarılmasını isteyeceğini anlattı. Özel, "Artık lüzum kalmamıştır, kullanılmayacağı anlaşılmaktadır. Soma gibi bir faciada 'olası kasttan' karar kurmayanlar, nasıl bir durumda 'olası kasttan' karar kuracaklar. Tabii ki ironi yapıyoruz. 'Biz bir şeyler yazacağız ve her şey düzelecek' demek yerine, anlayışı zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır." sözlerini sarf etti.

CHP'li Özel, AK Parti'nin geçen hafta TBMM Başkanlığına sunduğu 27 maddelik 4. yargı paketine değinerek, "Paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Belli yerlerde itirazlarımız, iyileştirmelerimiz olmakla birlikte biz bu alanda yapılacak iyileştirmeye olumlu bakarız. Ancak 27 maddeyle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılar çözülmez." değerlendirmesinde bulundu.

"İktidara yargıda birlikte reform yapmayı teklif ediyoruz"

Hazırladıkları 189 maddelik yargı paketini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun incelediğini ve Meclis Başkanlığına sunduklarını aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın AK Parti'nin 27 maddelik sözde hukuk reformu görüşülürken 'Gerçekten reform yapacak mısınız, samimi misiniz?' sorusunun da cevabı verilecek. Çünkü önlerinde müthiş bir imeceyle, akılla, vicdanla, bilimle, emekle hazırlanmış 189 maddelik değişiklik önerisi var. Samimiyseler komisyon başlangıcında kanun tekliflerinin birleştirilmesi ve birlikte görüşülmesi gerekiyor. 'İyi şeyleri destekleyin' diyorlar. Tamam, sizin 27 maddenizin eksik, suistimale açık kısımlarını uyararak destekleyeceğiz. Samimiyseniz, gelin, CHP'nin verdiği bu kanun teklifinin, CHP'nin kendi çalışmalarını aşan bu büyük imecenin arkasında durun, o zaman hepimiz size inanalım.

Mafya-siyaset-medya ilişkileri bu kadar ortaya saçılmışken ve 'aradığınız savcıya ulaşılamıyor' denilip, geceleri herkesin uykusu kaçıyorken, üstüne üstlük Adalet Bakanı'na da fiilen ulaşılıp, zihnen ulaşılamıyorken, 'Adalet Bakanı da böyle düşünüyormuş' söylentileri varken, ama fiiliyatta Adalet Bakanı'nın edilgen tavrı bu ülkeye bunları çektiriyorken, biz buradayız."

Özel, bu kanun teklifiyle, iktidara yargıda birlikte reform yapmayı teklif ettiklerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da yargı paketini, milletvekilleri, 20 sivil toplum örgütü, 65 uzman, şu anda görevde bulunan bazı hakim ve savcılar ile 5 siyasi partinin katılımıyla hazırladıklarını vurguladı.

Düzenlemenin, AK Parti'nin yürüttüğü yasa çalışmalarından tümüyle ayrı olmadığına dikkati çeken Kaboğlu, çalışmaların, hedeflenen unsurlar bağlamında iktidarla paralellik gösterdiğini aktardı.

Kaboğlu, eşitlik, özgürlük ve haysiyet ilkeleri çerçevesinde kaleme aldıkları yargı paketinin, müzakereci demokrasi ruhuyla yasalaştırılmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman