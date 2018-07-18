CHP Grup Başkanvekili Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidar partisi OHAL'in kaldırılması sözünü yerine getirir gibi gözüküyor. OHAL'in ismi kalkıyor ancak AK Parti, OHAL'in cismini Türkiye'nin gündeminde tutacak bir formül buldu." dedi.

Özel, bazı CHP'li milletvekilleri ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclisin beklenenin aksine çalışmalarına bir süre daha devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

CHP olarak Meclisin çalışmasının vatandaşın yararına olmasını hep desteklediklerini ifade eden Özel, ancak iktidar partisinin Meclisi şekli bir çalışma içinde tuttuğunu öne sürdü.

Meclisin şekli çalışma düzenini dikkatle izlediklerini, gerekli itirazları yapmaya devam edeceklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar partisi OHAL'in kaldırılması sözünü yerine getirir gibi gözüküyor. OHAL'in ismi kalkıyor ancak AK Parti, OHAL'in cismini Türkiye'nin gündeminde tutacak bir formül buldu. Avrupa'daki gelişmiş demokrasilerin olumlu örneklerini görmezden gelenler, hatta onların uygulamalarını şeytanlaştıranlar, Fransa'nın OHAL'deki bazı hükümleri kanunla belli bir süre kalıcı hale getiren kötü uygulamasını örnek almış durumdalar. Bugün akşam kendiliğinden ortadan kalkacak OHAL'i önümüzdeki hafta itibarıyla 3 yıl süreyle uzatmayı düşünüyorlar. 3 ayda bir uzattıkları OHAL'i 3 yıl daha uzatacaklar. OHAL'in adı kalkacak, kendi kalacak."

"Teklifi saray hazırladı"

Özel, terörle mücadelede yeni düzenlemeye karşı olduklarını, yarından itibaren Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi tüm milletvekillerinin düzenlemeye karşı gerekçelerini etraflı bir şekilde anlatacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın terörle mücadele konusundaki yasa teklifini Adalet Komisyonuna göndermesini eleştiren Özel, İçişleri, Milli Savunma, Anayasa, AB Uyum komisyonlarını doğrudan ilgilendiren maddeler olduğunu ifade etti.

Yıldırım'a, teklifi Adalet Komisyonuna sevketmesinin gerekçesini bugün yazılı başvuruyla soracaklarını bildiren Özel, "Bir gerçek var ki bu teklif altında imzası bulunanların teklifi değil. Bu teklif, sarayın hazırladığı bir teklif. Yıldırım'ın bu eksikliği ortadan kaldırmasını bekliyoruz. Bu başvurumuzun karşılıksız kalması durumunda diğer yasal yolları takip edeceğiz." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra OHAL'in ilan edilmesine karşı çıktıklarını, Meclisin birlikte mücadele etmesi talebinin geri çevrildiğini anlatan Özel, "OHAL önümüzde büyük bir buhran bırakarak ülkenin gündeminden çıkıyor ama OHAL'in ismini kaldırmakla ne faiz düşür ne enflasyon düşer ne istihdam artar ne avro ne de dolar dizginlenir." dedi.

Özgür Özel, Anayasa ve Adalet Komisyonunda görevli 12 milletvekilinin çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini düzenli olarak incelemekle görevlendirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kamu düzenini altüst ettiğini öne süren Özel, yapılan düzenlemelerin önemli kısmının Anayasa'ya açıkça aykırı olduğunu savundu.

Herhangi bir yönetmelik ya da genelge ile yapılabilecek işlemlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapıldığına işaret eden Özel, bu durumun Danıştay ya da Bölge İdare Mahkemelerine itiraz hakkını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Özel, 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Devlet Denetleme Kurulunun çalışma esaslarına da tepki gösterdi.

Devlet Denetleme Kurulunun 12 Eylül'ün ürünü olduğunu, düzenleme ile kurulun denetim sonucu seçilmişleri görevden alabileceğini ve yerine kayyum atayacağını belirten Özel, "Kenan Evren bir yerlerden bunları görüyorsa 'vay anasını bu kadarına ben bile cesaret edemedim' der. Kenan Evren'in bir tarafına yargıyı, bir tarafına rapor mekanizmasını koyduğu, kendi için istemediği yetkileri bugün kendisi için çıkaran bir cumhurbaşkanı var." ifadelerini kullandı.

"Samimilerse tekliften bakan ve milletvekillerinin yakınlarını çıkarsınlar"

Özgür Özel, bedelli askerlikle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarını da eleştirdi.

Bir gün önce Ekim ayını işaret eden Turan'ın ertesi gün bedelli askerlik konusunu gündeme getirdiğini anımsatan Özel, "Kuvvetler ayrılığı var diyerek savunma yapanlar şimdi seçmenin gözüne nasıl bakacak. Sarayda hazırlanan, ellerine tutuşturulan teklifleri imzalayan sarayın askerleri bunlar." diye konuştu.

Özel, bedelli askerlik teklifi ile ilgili itirazlarının bulunduğunu, belirlenen parayı ödeyemeyecek durumda olduğu belgelenen kişilerin de kapsama alınmasını istediklerini söyledi.

Bedelli askerlikten gelecek kaynağın nasıl harcanacağına da itiraz ettiklerini vurgulayan Özel, "Biz bu para ile askerdeki fakir erlerin ailelerine yardım yapılmasını istiyoruz. Bunun dışında bir ylere harcanacaksa şehit aileleri, gazilerden başka bir yer olmamalıdır. Ayrıca vatan evlatları askerde, bakan evlatlarına tezkere. Eğer samimilerce bu tekliften bakan ve milletvekillerinin birinci derece yakınlarını çıkarsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, ODTÜ'lü öğrencilerin taşıdığı karikatür pankartını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten açılan soruşturmaya da değinen Özel, "Bu yakışır saray düzenine. Majestelerinin savcısına bu yakışır. Majestelerinin hakimine bu yakışır. Bu sarayın savcılarının, hakimlerinin bu tavırları beklenmedik bir şey değil." dedi.

"CHP'nin varlığını güçlendirmek için çalışacağız"

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP'nin uzun süre sonra milletvekili çıkardığı 13 ilin milletvekillerinden oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturduklarını bildirdi.

Bu milletvekilleri ile orta Anadolu'nun sorunlarını ele alacaklarını, çözüm önerileri üreteceklerini belirten Gürer, "Orta Anadolu'da sahipsiz bırakılan illerin milletvekilleri ile bu grup oluşmaktadır. CHP'nin varlığını güçlendirmek için çalışacağız. Kaybolan zamanın yeniden kazanımı için olumlu çalışmalar yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da 27. Dönem'in başlaması dolayısıyla, TBMM Basın Koridoru'nda gazetecilere baklava ikram etti.