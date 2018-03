CHP Grup Başkanvekili Özel Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin sözünün üzerine söz söyleyemeyenler, gelip de gözünün üzerine yumruk atmaya çalışarak, sindireceğini sanıyorlarsa, bu vandallığa biz teslim olmayız." dedi.

Özel, seçim ittifakını da öngören kanun teklifinin kabulünün ardından CHP milletvekilleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Beklenmedik bir gece yaşadıklarını ancak bunun daha önce deneyimlemedikleri bir durum olmadığını belirten Özel, AK Parti ve MHP gruplarının, kendi aralarında yaptığı daha önceki birtakım gizli anlaşmaların küçük türevini Meclise yaşattığını öne sürdü.

Özel, bir partinin geçen haftadan bugünkü grup toplantısını yapmayacağını, diğerinin de dün gece yarısı grup toplantısını iptal ettiğini duyurduğunu ifade etti.

Bunun çok önceden planlandığının belli olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta salı günü için Meclis Başkanı'nın yöneteceği bir oturum, hatta liderlerin gelip konuşmacıları dinleyeceği İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılıyla ilgili özel bir gündem planlanmışken dün saat yarım gibi bunun iptal edildiği, bir gün önceye çekildiği, Meclis Başkanı'nın yönetmeyeceği, konuşmacıların değiştiği gibi bilgiler geldi. Bunu pazartesi çalışmaya bağladılar. Meğer bugün ile ilgili tasarım baştan belliymiş, birlikte yarattıkları karanlıkta, muhatap oldukları barajlardan korkanlar, o karanlıkta birbirlerine sarılıp, yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar ve birbirlerine moral vermeye çalışıyorlardı. Her türlü baskı, yıldırma, şiddet eğilimine, üzerimize yöneltilen her türlü hakaret ve şiddete rağmen sonuna kadar bu ittifaka ve seçim güvenliğini ortadan kaldıran kanuna karşı gece yarısı kurulan kumpasa rağmen milletvekili grubumuzla büyük mücadele verdik. Zaman zaman uyardık, Meclisin uzayan çalışmaları hep tatsız şekilde bitiyor diye. Dinlemediler, aldırmadılar, üzerlerinde anlaşmaya vardıkları bu kirli ittifakı noktasına ve virgülüne dokunmadan, dokundurtmadan, alt komisyon ve komisyonda, Genel Kurulda 20 saatlik görüşmenin sonunda Meclisten geçirmeyi marifet bildiler."

Özel, meselenin modernleşme, çağdaşlaşma, demokratikleşmeyle hesaplaşma, geriye gidiş, yetkilerin Meclisten alınıp saraya devredilmesi, saray düzenini özleyenlerin, saray düzenine kavuşmak için Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmak ve kirli ittifak olduğunun ortaya çıktığını ileri sürdü.

-"Daha çok azimlendik"

Moralli olduklarını dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisteki mücadele bitti ancak anayasaya aykırılık konusundan Anayasa Mahkemesinde, daha sonra bu seçim güvenliğini tehdit eden bütün bu kumpaslara karşı adil bir seçim yapabilme olanaklarının tamamını zorlayacak, seçim güvenliğiyle ilgili büyük bir mücadeleyi göstereceğiz. Ne kadar mümkün olacak, toplumsallaştırılabilecek ve bu yapılanlardan seçimden önce ne kadar geri adım attırılabilecek, onu hep birlikte büyük bir toplumsal mücadelenin sonunda göreceğiz.

Bütün diktatörler, umutsuzluktan, karşı tarafın yılgınlığından ve umudu kesenlerin artık meydanı diktatöre ve onun sevdalılarına boş bırakmasından beslenirler. Meydanı bir diktatöre, sultanlık, halifelik hayali kuranlara bırakmayacağız. Eninde sonunda kazanacağız. CHP olarak bundan sonraki mücadele için daha çok azimlendiğimizi, kamçılandığımızı, haklılığımıza daha çok inandığımızı görüyoruz. Çünkü televizyon yayınının olmadığı bir güne ittifak, seçim güvenliği yasasını alanların, televizyon açılmadan 20 saatte kotarmak için elinden geleni yapıp, her türlü baskıyı uygulayanların suçluluk telaşını gözlerinde gördük, suçüstü hallerini tespit ettik. Biz her türlü suçla, suçluyla ve her türlü kumpasçıyla mücadele edeceğiz, bugün milli iradeye kurulan kumpasın karşısında dimdik ayakta duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Teklifin görüşmelerinin üç gün olarak planlandığının anımsatılması üzerine Özel, bu planlamanın, basını, kendilerini, milleti kandırmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

-"İnsanlık dışı koşullardaki çalışma sinirleri geriyor"

Kuliste yaşanan kavganın sorulması üzerine Özel, meselenin tamamının insani şartlarda çalışmamaktan kaynaklandığını söyledi. Özel, uygunsuz şartlar ve insanlık dışı koşullardaki çalışmanın, bütün sinirleri gerdiğini, kontrolü ortadan kaybettiğini kaydetti.

Özel, kuliste milletvekillerine, danışmanlarına saygısız davranışlarla ilgili saldırıların bulunduğunu, bununla ilgili Meclis kayıtlarını isteyeceklerini, yapmaları gerekeni yapacaklarını belirtti. Özgür Özel, "CHP'nin sözünün üzerine söz söyleyemeyenler, gelip de gözünün üzerine yumruk atmaya çalışarak sindireceğini sanıyorlarsa, bu vandallığa biz teslim olmayız." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de ittifak görünümlü bir koalisyonla karşı karşıya olduklarını öne sürdü. "Koalisyonlar bitecek, baraj kalkacak" diyenlerin, bugün seçimden önce koalisyon kurmaya başladığını savunan Erkek, ittifak görünümlü koalisyonun, saray rejimi için, kendilerinin demokrasi için mücadele ettiklerini savundu.