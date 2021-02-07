CHP Grup Başkanvekili Özel 2021'i "zam ve vergi artışı yılı" olarak niteledi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2021 yılının "zam ve vergi artışı yılı" olduğunu ileri sürerek, "Vergi artışı ve zamlar işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarını 1 ayda sıfırlamıştır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2021 yılının "zam ve vergi artışı yılı" olduğunu ileri sürerek, "Vergi artışı ve zamlar işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarını 1 ayda sıfırlamıştır." ifadesini kullandı.

Özel, yazılı açıklamasında, bu yıl ülkede, yoksulun ve dezavantajlı kesimlerin üzerine daha fazla yükün bindirildiği, "yandaş iş adamlarına" vergi istisna ve muafiyetlerinin hız kesmediği, vergilerin ve temel tüketim maddelerinin zamlandığı bir dönem yaşandığını savundu.

AK Parti'nin, "demokrasi dışı uygulamaları ve ekonomiyi kötü yönetmesi nedeniyle işsizliği ve açlığı körüklediğini, yoksul vatandaşları daha yoksul yapan bir politika yürüttüğünü" iddia eden Özel şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk aylarında, dolaylı vergilerin azaltılması, ödeme gücüne göre vergi alınması ve vergi sisteminin şeffaflaştırılması gibi talepler göz ardı edilerek üst üste vergi zamları yapılmıştır. Vergi artışı ve zamlar işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarını 1 ayda sıfırlamıştır. 2021 zam ve vergi artışı yılı oldu.

2021 yılında Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçilse de geçilmese de vergi mükelleflerine çıkan toplam yük 2 milyar 623 milyon lira olarak hesaplanmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 17, Özel İletişim Vergisi yüzde 33, elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi 4 kat artırıldı."

Özel, bu yıl zam yapılan bazı ürünleri ve vergi artışlarını sıralayarak yeni yılda trafik cezalarından harçlara, doğal gazdan elektriğe, sudan köprü ücretlerine birçok kalemde zam yapıldığını dile getirdi.

CHP'nin herkesten gücüne göre vergi alınacağı, haksızlığa yol açan vergi muafiyet ve istisnalarının kaldırılacağı, vergi cennetlerine kaçırılan kazançların vergilendirileceği reform ve vergi sisteminin sözünü verdiğini anımsatan Özel, "adaletsiz" olarak nitelendirdiği vergi sisteminin bir an önce değiştirilmesi ve şeffaflaştırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman