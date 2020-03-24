CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler
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Cumhuriyet Halk Partisi, Uyuşturucu Ticareti, Engin Özkoç, Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

24.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:17
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç, ceza infaz düzenlemesine dair bugün AK Parti'nin kendilerini bilgilendirdiğini, 'uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet' konusundaki hassasiyetlerini AK Parti Grubuna bildirdikleri söyledi. Özkoç, "Hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek. Kendilerinin ifadesiyle ortak bir yasa haline getirme halinde çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

Özkoç, korona virüs tehdidi nedeniyle insanların evde kalmalarını sağlamak için ekonomik ve sosyal koşullarının sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Yurttaşlarımıza bir soluk vermezsek insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Genel başkanımızın 13 maddelik önerisi, sosyal devletin sorumluluklarını en az hasarla atlatabilmesi için gereken koşulları anlatmaktadır. Bu 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 maddelik yasa teklifini bugün Genel Kurul gündemine taşıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

Kaynak: İHA

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gündeme dair değerlendirmeler

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