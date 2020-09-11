CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron, haddini bilmelidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahiptir." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplam dış borcun 2002 yılında 129,6 milyar dolardan bugün 431 milyar dolara, kamunun dış borcunun 64,5 milyar dolardan 169,1 milyar dolara, devletin borcunun 243,1 milyar liradan 1 trilyon 721 milyar liraya çıktığını savundu.

Son bir yılda devletin borcunun 500 milyar lira arttığını, vatandaşın borcunun 200 milyar liradan fazla artış gösterdiğini ileri süren Özkoç, "Bu kaynaklar nereye gitti? Milletimiz bu borçlanmadan dolayı herhangi bir rahatlığa, bir huzura kavuştu mu?" diye sordu.

"Didim Belediye Başkanı, FETÖ taktikleriyle saldırı altında"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklandığı yönündeki haberlere ilişkin Özkoç, "Didim Belediye Başkanı, FETÖ taktikleriyle saldırı altında." dedi.

Meselenin beş yıl öncesine dayandığını anlatan Özkoç, Atabay'ın çok katlı kaçak bir inşaatı gündeme getirerek hukuki süreç başlattığını, yıkım aşamasına gelindiğinde ise imar affı nedeniyle yıkımın gerçekleşemediğini söyledi. Bu kaçak binanın üstüne, kaçak katların çıkılması üzerine Didim Belediye Başkanı Atabay'ın yeniden hukuki süreç başlattığını dile getiren Özkoç, bu sefer hakkında söylentiler ortaya atıldığını savundu.

Söylentilere muhatap olan kadının, herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını belirten Özkoç, "Montaj olduğundan şüphenilen görüntü ve seslendirmeler, 12 yaşında bir kızın, bir cemaat mensubu tarafından tacizinden hemen sonra sosyal medyada devreye sokuluyor. Ne olayda anılan kadının suç duyurusu var ne de o günden bugüne yeni herhangi bir bilgi ve belge ortaya konmuş. Konu rant konusu, kaçak yapılaşma konusu, getirilen nokta burası." ifadelerini kullandı.

Özkoç, konunun CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından incelendiğini bildirdi.

"Bu masada Macron ve Fransa gölge etmemelidir"

Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir, hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye, hiçkimsenin hakkı yoktur. Macron, dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye açısından kesinlikle kabul edilemeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları CHP olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan, yaşadığımız sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorun, diploması masasında çözülmelidir."

Türkiye'nin Mısır ile derhal diplomatik ilişkilere başlaması gerektiğini belirten Özkoç, Akdeniz bölgesinde büyükelçi bulunmayan Kahire ve Tel Aviv'e vakit kaybetmeden elçi ataması yapılması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ın Lozan'da akde bağlanan çerçevede adaların silahsızlandırılmasını sağlaması ve anlaşma hükümlerine uyması gerektiğini vurgulayan Özkoç, "Fransa, enerji alanındaki çıkarlarını korumak derdiyle iç siyaset hesaplarıyla hareket ediyor. Bundan derhal vazgeçmelidir. Bu masada da Macron ve Fransa gölge etmemelidir. Dünyada derdimizi daha iyi anlatabilecek diplomatik girişimlerde hemen bulunmalıyız. İktidarı uyarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik bölgesini diğer devletlerle birlikte düşünmesi ve oluşturması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun devreye gireceği yönündeki haberlere işaret eden Özkoç, "Bu görüşmeden Türkiye'nin aleyhine sonuç çıkmaması için AKP iktidarını şimdiden uyarmak zorundayız. Türkiye, karada, havada, denizde kendisini savunabilecek güçtedir. Asla yabancı ülkelerin, emperyalist emellerine, kendi menfaatlerini kurban veremez." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda verdiği talimatlara ilişkin bir soruya Özkoç, "Millet İttifakı'yla görüşmeler, seçim zamanında yapılmıyor. Genel Başkanımız, Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla sürekli fikir alışverişi içerisinde. Bir devlet ciddiyeti içerisinde bunları sürdürüyoruz. Gelişen gündemler var. Bu gündemleri CHP, kendi ilgili kurumlarında değerlendirdiği gibi aynı zamanda da Millet İttifakı'nın bileşenleri ile bu konuları değerlendiriyor. Bu süreci büyük bir ciddiyetle sürdürmeye, birbirimize karşı güvenimizi pekiştirmeye, milletimiz için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA