CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

24.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:08
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Virüsü taşıyanların yaşları değil, virüsü hangi yollarla bulaştırdıkları çok önemli." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grubu'nun, infaz düzenlemesine ilişkin partilerini ziyaret ettiğini anımsatan Özkoç, yaklaşık 2 saat süren görüşmede, uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konularındaki hassasiyetlerini ilettiklerini aktardı.

Özkoç, "Terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğunu, bu haksızlıkları ortadan kaldıracak bazı adımların atılmasını istedik. Düşünceleri, görüşleri, yazıları ve kitapları nedeniye tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik de bir düzenleme olması gerekir. Bu konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önerilerimizi bugün kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek." diye konuştu.

Koronavirüs salgınında üzerlerine düşen sorumlulukları CHP olarak yapmaya hazır olduklarını ifade eden Özkoç, sadece 65 yaş üstü vatandaşların tehdit ve sağlık açısından risk odağı haline getirilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı. Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüsü taşıyan taşıyıcıların kaç yaşında oldukları değil, virüsü hangi yollarla bulaştırdıkları çok önemli. Bugün başka, yarın başka, üç gün sonra da başka bir tedbirin uygulanması süreç içinde virüsün yayılmasına neden oluyor. Bu durum, sürecin kararlı bir şekilde yürütülemediğini gösteriyor. 'İnsanlara evde kalın' deniliyor. Hiç tereddüt yok ki sosyal temastan kaçınılmalı. Bu süreçte evde kalınmalı. Ancak evde kalmanın ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamadan insanlarımızı evde tutamazsınız. Yüzde 14 işsizlikle, korona sürecine maruz kaldık. İnsanlarda işini kaybetme korkusu var. Ücretli öğretmenler, pazarda çalışanlar, sokakta kağıt satarak geçimini sağlayan insanlarımız, kepengini indirmiş esnafımızı var. Yurttaşlarımızı nefes aldıramazsak insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Sosyal devlet şimdi yurttaşına sahip çıkmalıdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir."

-"Açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıkladığı 13 maddelik önerileri hatırlatan Özkoç, bu önerileri hayata geçirmek için gereken yasal teklifleri TBMM gündemine taşıyacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsün Türkiye'ye gelmeden önceki açıklamalarıyla geldikten sonraki açıklamalarının birbiriye örtüşmediğini savunan Özkoç, "Dünya Sağlık Örgütünün, pandemi ilan etmesinden sonra elimizdeki 500 bin kitin ABD, Özbekistan ve diğer ülkelere satılmasını anlaşılır ve doğru bulmuyoruz. Sağlık Bakanı, TBMM'de bizi bilgilendirirken 'Elimizde 115 bin kit var, ayda en az 1 milyon üretebiliriz. Bunu 2 milyona çıkarma kapasitesine sahipiz' diyordu. Dün akşamki açıklamasında ise 'Çin'den 50 bin adet kit geldi, perşembe günü 300 bin ilave edilecek, 1 milyon almak için de bağlantı kurduk' dedi. Madem ihtiyacımız vardı, elimizdekileri neden sattık?" diye sordu.

Özkoç, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı uzaktan eğitim sistemine ilişkin ise "Bakanlığın bir altyapı hazırlığı olmadığı için aniden gelişen olaylar karşında hazırlıksız olduğunu ve bunun bir noktaya kadar anlaşılır olduğunu biliyoruz. Ancak okul çağındaki çocuklarımızın bilincine yönelik görüntülerin yayınlanmasını hazırlıksızlık değil, konuyu fırsata çeviren bir yaklaşım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni madde ihdasları"

Ekonomiye ilişkin torba teklife, diğer siyasi parti grup temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda tam bir uzlaşı sağlanması durumunda yeni madde ihdaslarının olacağını belirten Özkoç, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonunun alınmasına ilişkin ve sağlık, yardımcı sağlık pozisyonunda görev yapanlara salgınla mücadele sürecinde aylıklarına ek olarak bir aylık prim verilmesi, kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyette bulunması, sağlık çalışanlarının iş yerlerine hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın konaklama yerlerinden ücretsiz yararlanmasını istiyoruz. Virüs salgınından doğrudan etkilenen sektörlerle ilgili konaklama vergisi, Turizm ve Tanıtma Ajansının gelirlerinden olan turizm payının kaldırılmasıyla ilgili görüşme yapılacak. Esnaf ve sanatkarların kira borcunun 1 Mart -30 Haziran arasında belli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması, vatandaşların bankaya olan borçlarının ilk 6 ayının faizsiz ertelenmesi, yapılandırılması, kredi kartlarında yapılandırmayı ve ilk 6 ayını faizsiz ertelenmeyi öngören görüşmeler yapılacak."

Özkoç, belediyelere veya şirketlere borcunu ödeyemediği için kesilen su, elektrik ve doğal gaz aboneliklerinin, çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım ve Kredi Kooperatiflerine borçlarının yeniden yapılandırılmasını içeren yasal teklifler de öngördüklerini kaydetti.

Partiler arası mutabakatın sağlanması durumunda bu düzenlemelerin TBMM Genel Kurul gündemine geleceğini ifade eden Özkoç, Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanması durumunda TBMM'nin çalışmalarının, "aç- kapa" şeklinde olacağını vurguladı. Özkoç, ancak olağanüstü bir dönemden geçildiği için TBMM Başkanı'nın çağrısı üzerine yeniden toplanabileceklerini söyledi.

Özkoç, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine de düzenlemenin mevcut haliyle geçmesi durumunda 70 bin kişinin yararlanacağını, değişmesi durumunda 35 bine kadar düşebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haber
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haber
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haber
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haber
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Haber
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Didem Soydan Muhterem Nur Seren Serengil Olga Kurylenko
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 16:30:55. #1.15#
title