CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır. İç kamu oyununda bilgilendirecek, ilgiyi artıracak kampanyalar düzenlenmelidir" dedi.

Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesini kınadıklarını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamada İstanbul için 'Konstantinapolis' demesi, basit bir gaf değildir. Türkiye'nin tapusu olan Lozan'ı yok sayıp, Sevr'i canlandırma çabasıdır. Siyasetçilerin görevi savaşı, çatışmayı artırmak değildir" diye konuştu.

1915 olayları ile ilgili bir araştırma grubu kurulması gerektiğini söyleyen Özkoç, "TBMM Başkanlığı, AB üyesi olup sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerle diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. 1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan, yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği artırılmalıdır. İç kamu oyununda bilgilendirecek, ilgiyi artıracak kampanyalar düzenlenmelidir. Yaşanan ortak acıların diyalog yolu ile aşılması için gerekli platformların acilen oluşturulması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı