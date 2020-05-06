CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir. Bizim görevimiz tam bugünde çiftçi, esnaf, ekmekli, zor durumda yaşayan vatandaşımızı düşünmektir. Bunun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan idam sehpasına 48 yıl önce gittiklerini belirterek, Hüseyin'in 23, Deniz ve Yusuf'un 25 yaşında olduğunu hatırlattı. Özkoç, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyerek idam sehpasına gittiler. Onlar bizim hiç büyümeyecek, mücadeleleri nesiller boyu devam edecek kardeşlerimizdir. Anılarına, inançlarına, mücadelelerine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Özkoç, meslek odalarının seçim sistemin ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Kamu adına hizmet veren yürütmeli denetleyen Anayasal kurumlar iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyorlar. Her konuda olduğu gibi kendisine yapılan eleştiriyi AK Parti Genel Başkanı ve partisi tehdit olarak görüyor. Eleştiriye tahammülleri yok. Herkes hepimiz gerçeği görüyoruz. Türkiye'nin bu gündeminde meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek hangi sorunumuza çare olacak? Bizim önceliğimiz tam da salgın döneminde hayatlarını riski atarak sağlıkçıları düşünmektir. Bizim görevimiz tam bugünde çiftçi esnaf ekmekli zor durumda yaşayan vatandaşımızı düşünmektir. Bunun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir an önce bir araya gelerek yasalar çıkartmalıyız. Sağlık çalışanları doktorlar, hemşireler bu süreçte çok önemli mücadele veriyorlar. Engin Altay, Özgür Özel ve ben üç Grup Başkanvekili bununla ilgili kanun teklifimiz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun İGDAŞ'a açtığı soruşturmaya ilişkin olarak Özkoç, "İGDAŞ 6,5 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketidir. Sayaçların 25-35 gün arasında okunması gerekir. Elbette pandeminin yaşandığı bu süreçte, sokağa çıkma yasaklarının da olması nedeniyle sayaç okuması, günü gününe yapılamadı. Bu durum, sadece İGDAŞ'A özgü bir durum değil, tüm dağıtım şirketlerinde aynı durum söz konusu. Bu konuda İGDAŞ hem şifaen hem de yazılı olarak EPDK'ya bilgi vermiştir. Buna rağmen bugün soruşturma açıldı. Halkımızın cebinden fazla çıkmış tek bir kuruş yoktur" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA