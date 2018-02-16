CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Türkiye, terörle mücadele ederken Suriye'de barışı hedeflediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu somut adımlarla göstermelidir. Türkiye, diplomatik süreci kesintiye uğratacak söylemlerden kaçınmalıdır"

"Türkiye, Suriye'de ABD ve Rusya arasına sıkışmış pozisyona düşmemelidir. Bununla ilgili her türlü askeri, diplomatik, stratejik tedbir alınmalıdır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye, Suriye'de ABD ve Rusya arasına sıkışmış pozisyona düşmemelidir. Bununla ilgili her türlü askeri, diplomatik, stratejik tedbir alınmalıdır" dedi.

Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, ABD ile Türkiye arasında çok sıcak bir temas başladığını söyleyerek, "Terör örgütlerine silah ve benzeri yardım eden ABD dahil bütün ülkelere karşı Türkiye Hükümeti'nin alacağı önlem, karşı koyacağı reflekslere karşı hükümetin arkasındayız' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz. Hükümete samimi uyarı bile yapsak yerlilik ve millilik tantanası, iddiası, polemiğiyle adeta bu işe CHP'nin olumlu dahil karışması istenmediği de artık sağır sultan duydu. Mesele CHP-AKP, Erdoğan-Kılıçdaroğlu meselesi değil. Mesele Türkiye'nin bekası meselesidir. İnsanları, partileri, kitleleri bu meseleden uzak durun, karışmayın, karışacaksanız benim kullandığım dili kullanın anlayışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

Altay hükümeti uyardıklarını belirterek, "Türkiye, Suriye'de ABD ve Rusya arasına sıkışmış pozisyona düşmemelidir. Bununla ilgili her türlü askeri, diplomatik, stratejik tedbir alınmalıdır. Türkiye, terörle mücadele ederken Suriye'de barışı hedeflediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının esas olduğunu somut adımlarla göstermelidir. Türkiye, diplomatik süreci kesintiye uğratacak söylemlerden kaçınmalıdır" dedi.

Altay, Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a teşekkür etti.