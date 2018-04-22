CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin Kazanması İçin CHP'ye Mensup 15 Milletvekili Bugün...
IHAAW133641-SIY/22-04-2018 - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP’ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.
IHAAW133641-SIY/22-04-2018
- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP'ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti'ye katıldılar" dedi. 22.04.2018 13: 36: 41 TSI
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