CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan elektrik zammı tepkisi

Altay:

"Eskiden fırınlarda askıda ekmek olurdu. Artık gaz satış noktalarında askıda doğalgaz, askıda elektrik kartları da koysunlar. Yoksa bu millete önümüzdeki kış bir cehennem olacak. Türkiye'de insanların soğuktan donacağı bir tabloyu öngörüyorum"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay,"Eskiden fırınlarda askıda ekmek olurdu. Artık gaz satış noktalarında askıda doğalgaz, askıda elektrik kartları da koysunlar. Yoksa bu millete önümüzdeki kış bir cehennem olacak. Türkiye'de insanların soğuktan donacağı bir tabloyu öngörüyorum"

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hakkari Yüksekova ilçesinde Serkan Karakaya'nın eşi ve çocuğuna yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınayan Altay, Karakaya'nın eşi ve oğluna Allah'tan rahmet diledi.Altay, "Türkiye'nin bir bölgesinin insanlar için, askerlerin eşleri ve çocukları biçin güvensiz hale gelmiş olması Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'Anayasa ve Cumhurbaşkanı'nı gayrimeşru görmek illegaliteye davettir' dediğini hatırlatan Altay, "Biz Mahir Ünal dediğinin aksine Erdoğan'ı legaliteye davet ediyoruz. Darbecileri 28 Şubat, 27 Nisan, alkışladığımızı söylemiş Mahir Ünal. Mahir Ünal'ın hafızası fena değildir, ama 27 Nisan'da e-muhtırasının altında imzası olan Yaşar Büyükanıt'a milyarlarca liralık zırhlı arabayı kim aldı, merak ediyorum. Herhalde Yaşar Büyükanıt'a alınan araba Cumhuriyet Halk Partisi bütçe hesabından alınmış ki, Mahir Ünal Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 Nisan ve 28 Şubat'ı alkışladığını söylüyor" şeklinde konuştu.

Altay, 703 sayılı kararname ile değişiklik yapıldığını söyleyerek, İl İdaresi kanunu 9. maddenin değiştirildiğini ve Vali'nin Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olduğunu ifade etti. Altay, "Önceki halinde Vali devletin temsilcisi, şimdi sadece Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Devlet de Cumhurbaşkanı, yasama da Cumhurbaşkanı, yargı da Cumhurbaşkanı, her şey Cumhurbaşkanı. Anayasa'da böyle bir şey yok. uygulamada kuvvetler ayrılığı yerle yeksan edilmiş olsa da, orta yerdeki Anayasa, yasama, yürütme, yargı var, bağlı, bağlantılı, ilişkili kurum ve kurumlarla birlikte devlet bir bütündür. merkezi yönetim taşra teşkilatında valiler, ilçelerde kaymakamlar devleti temsil eder. devlet kavramını kanundan çıkarmak, Cumhurbaşkanı kanunu ile kanunu bağlamak 'Ben tek başına devletim 'demektir" diye konuştu.

Bronson ile ilgili tehdidin kabul edilemeyeceğini söyleyen Altay, "Daha önce Merkel söyleyince Deniz Yücel'i bırakırsanız, Trump'a derki, 'Benim Merkel'den ne farkım var'. Merkel'in talimatıyla Deniz Yücel'i tahliye ederseniz, Trump da haklı olarak 'Bunu da tahliye edin' der. Ama elbette ulusal konularda Türkiye'nin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin bütçe açıklarını kapatmak üzere zamları yaptığını belirten Altay, kamu harcamalarında tasarruf yapılmasını istedi. Altay, "Türkiye uçacaktı, zamlar havada uçuyor. Türkiye'nin dış borcu 466 milyar dolar. Özel sektörün borcu 325 milyar dolar. Dolar dikiş tutmuyor. Ocak'ta 3.7, şimdi 4.9. Bu rakam Türkiye'de ekonomiyi felç etmeye yeter. Ekonomideki bu olumsuz gelişmelerin cebe yansıması 6 ay sonra ortaya çıkacak. 6 ay sonraki Türkiye tablosu beni korkutuyor, ürkütüyor. Eskiden fırınlarda askıda ekmek olurdu. Artık gaz satış noktalarında askıda doğalgaz, askıda elektrik kartları da koysunlar. Yoksa bu millete önümüzdeki kış bir cehennem olacak. Türkiye'de insanların soğuktan donacağı bir tabloyu öngörüyorum" dedi.