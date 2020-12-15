CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi...
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi...

15.12.2020 01:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:58

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi oradan.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi oradan." deyin, zerre taviz vermeyin"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi oradan." deyin, zerre taviz vermeyin" dedi.

Altay, ABD'nin yaptırımına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Altay, yaptırımların imzalandığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: "Onları elinizin tersiyle itin, "Hadi oradan." deyin, "Hadi oradan." deyin, zerre taviz vermeyin. Yeter ki kandırılmayın da bu arada, kandırılmayın. Minnet etmeyin, Türkiye'ye hakaret ettirmeyin. .Ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine ihtiyacı yoktur.

Türkiye'nin Rusya'nın desteğine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Avrupa Birliğinin ayar vermesine ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin Katar'ın akçesine de ihtiyacı yoktur. Türkiye büyük, güçlü bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: 'Onları elinizin tersiyle itin, 'Hadi oradan.' deyin, 'Hadi...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: 'Onları elinizin tersiyle itin, 'Hadi oradan.' deyin, 'Hadi...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: 'Onları elinizin tersiyle itin, 'Hadi oradan.' deyin, 'Hadi...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 'Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki Hükümete: 'Onları elinizin tersiyle itin, 'Hadi oradan.' deyin, 'Hadi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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