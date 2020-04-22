CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Anayasa Komisyonu üyemiz Ali Mahir Başarır biraz sonra 14...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Anayasa Komisyonu üyemiz Ali Mahir Başarır biraz sonra 14 Nisan'da kabul edilen infaz kanununa ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
22.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:52
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Anayasa Komisyonu üyemiz Ali Mahir Başarır biraz sonra 14 Nisan'da kabul edilen infaz kanununa ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak." - ANKARA
Kaynak: İHA