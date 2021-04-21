CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında yapmış olduğu konuşmaya cevap verdi. Altay, dün akşam bir televizyon kanalında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürünün Büyük Atatürk'ün eseri Nutuk'u yasaklaması üzerine merhum Adnan Menderes'in Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattığını belirterek, "Erdoğan, bana atfen 'benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK'te derhal konuyu gündemine almış. Suç duyurusunda 'Amiraller Bildirisi'ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok" ifadelerini kullandı.

Altay'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmanın Erdoğan ile ilgili bölümünde şunlar yer aldı:

"Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes'e Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz. Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiçbirimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP'li Altay'ın Erdoğan'la ilgili benzetmesine tepki yağıyor! Bakan Soylu: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Muslera Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 00:21:32. #1.14#

title