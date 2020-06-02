CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bir siyasetçinin seçildiği partide milletvekilliğine devam etmesi doğru, etik olandır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Açıklaması
02.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:18

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bir siyasetçinin seçildiği partide milletvekilliğine devam etmesi doğru, etik olandır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Refah Partisi kurucu üyesi ve eski başkanlarından Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Altay, Güney Kıbrıs Limasol Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne yapılan saldırıya değinerek, "Molotof kokteyli saldırının her türlüsüne karşıyız ama ibadethanelere yönelik olmasına, kutsala yönelik olmasına tahammülümüz asla olamaz, kutsal saldırı kabul edilemez. Nerede, hangi inanca ait olursa olsun kutsala saygı insan olmanın en temel vasıflarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Şehit haberlerinin geldiğini hatırlatan Altay, "Hiç şüphesiz vatan savunması söz konusu olduğunda, ulusal birliğimiz, güvenliğimiz söz konusuysa biz 83 milyon tamamı şehit olma konusunda tereddüt göstermeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak, herkes şehitlerimize rahmet dileyecek. Gencecik fidanları, filizleri toprağa veremeyebiliriz. Bunu yolu, yöntemi vardır" şeklinde konuştu.

Altay erken seçim ile ilgili olarak da, "3 Kasım 2002, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi Bahçeli'nin talebiyle gerçekleşmiştir. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek sandıktan ve milletten korkmak demektir" diye konuştu.

Milletvekili transferine ilişkin olarak Altay, "Bir siyasetçinin seçildiği partide milletvekilliğine devam etmesi doğru, etik olandır. Vekil transferleri noktasında ayıplı olan biz değiliz, AK Parti ve MHP'dir. Bu dönem iki milletvekili AK Parti'ye, bir milletvekili MHP'ye geçmiştir. CHP'nin İYİ Parti'ye gönderdiği 15 vekil, bir partiden başka bir partiye transfer yolculuğuna değil, demokrasi yolculuğuna çıkmış ve demokrasinin namusunu kurtarmışlardır. Siyasi Partiler Kanunu'nu getirsinler bakalım, üzerinde konuşuruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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