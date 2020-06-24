CHP Grup Başkanvekili Altay: "Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz"
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CHP Grup Başkanvekili Altay: "Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Altay: "Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yargının içindeki hali millet görmez. Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz" dedi.

24.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:43

CHP Grup Başkanvekili Altay: "Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yargının içindeki hali millet görmez. Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, 27 Mayıs darbesinin oy birliği ile son izlerini tarihe gömdüklerini söyleyerek, "Demokrasimizin yargıdan, yürütmeden aldığı darbenin telafisi çok daha uzun zaman alıyor. Türkiye'nin süratle yüzleşmeye, sivilleşmeye ihtiyacı var ve Türkiye'nin ayrılmamaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Altay, İçişleri Komisyonunda güvenlik soruşturması kanun teklifinin görüşüldüğünü hatırlatarak, "Bu teklif Anayasa ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'na çok aykırıdır. Verilerin kim tarafından toplanacağı belli değil. Bu kanunun geçmesi Meclisin kendisini inkarı anlamına gelir. Meclisin harakiri yapmasıdır. Kabul etmemiz mümkün değil. Aziz milletimize, milletimizin vicdanına sesleniyorum. Yargının içindeki hali millet görmez. Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerinin çarpıtıldığının savunan Altay, "Söylediklerini anlamıyorsanız zeka sorununuz var. ya komiksiniz ya zeka sorununuz var. Söyledikleri ortadadır. İzmir sevdası duruştur, bunlardan medet umar hale gelmek siyasi tükenmişliğin açık göstergesidir diyorum" şeklinde konuştu.

Altay, TBMM'de CHP'nin bulunduğu katta çay ocağı personelinde de korona virüs çıktığını sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay: 'Yargı mensuplarının da kendine çeki düzen vermesini bekliyoruz'

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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