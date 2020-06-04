CHP'liler, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürmesini Meclis Başkanlığına Anayasa kitapçığı bırakarak protesto etti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir grup milletvekili ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamı önünde İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürmesini protesto etti. CHP'li vekilller TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makam binası girişine anayasa kitapçığı bıraktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir grup milletvekili ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamı önünde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürmesini protesto etti. Şentop'un kapısına Anayasa kitapçığı bırakıldı ve "Hak, hukuk, adalet" sloganı atıldı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi nedeniyle "lekeli, ayıplı bir günün" yaşandığını öne sürdü.

"DEMOKRASİNİN KORUNMASININ ZORUNLULUK OLDUĞUNU 83 MİLYONA ANLATACAĞIZ"

Alınan kararların bir karamsarlığa neden olmamasını isteyen Altay, "Dün olduğu gibi bugünde diz çökmeyecek, baş eğmeyecek, susmayacak, yılmayacağız. Yapacağımız her şeyi, biraz önce TBMM Başkanlığının önüne koyduğum anayasaya ve TBMM İçtüzüğüne uygun olarak, barışçıl bir şekilde, demokrasi çığılığımızı Türkiye'nin gerekirse 81 il, 950 ilçe, 36 bin köyde, hane hane demokrasimizin korumasının yaşatılmasının bir zorunluluk olduğunu 83 milyona anlatmak için yollara düşeceğiz." dedi.