CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:59

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.



Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ve beraberindeki heyet ile CHP Grup Yönetim Salonu'nda görüştü. Altay'a CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ve Balıkesir milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA