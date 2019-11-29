CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...
Haberler » Politika » CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile... - Haber

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:59
CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile...

CHP Grup Başkanvekili , Türkiye-AB Karma Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.


Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ve beraberindeki heyet ile CHP Grup Yönetim Salonu'nda görüştü. Altay'a CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ve Balıkesir milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et