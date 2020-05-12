CHP Grup Başkanvekili Altay: "Sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan ve AK Parti'ye... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan ve AK Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan ve AK Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, camiler, TBMM kapalıyken, alışveriş merkezlerinin açıldığına dikkat çekerek, "Hangi bilimsel ve tıbbi gerekçelerle AVM'ler açılmıştır? Türkiye'de kaç AVM'nin havalandırmasının içerideki havayı dışarı atan, sürekli sadece temiz hava üfleyen bir mekanizmaya sahip olduğunu Tayyip Erdoğan biliyor mu merak ediyorum. Ama bize ulaşan bilgi ve duyumlar AVM'lerin çoğunluğunun içerideki havayı tekrardan içeri soğutarak ama tümüyle temizlemeden verdiği şeklindedir. Bilim Kurulu'nun üzerinde mutabık kalmadığı AVM'lerin açılmasının bunca zamandır Bilim Kurulu ve sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye darbe olduğunu düşünüyorum, bu mücadeleyi hiçe saymak olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Altay, İstanbul ve Ankara Belediye Meclislerinde belediye başkanlarının istediği kredilerin Belediye Meclisinden çıkmadığını savunarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisten 750 milyon borçlanma talep ediyor. Tanklar, atık su tesisi için istiyor. Tanklar, atık su tesisi yapılmadığı vakit sadece Ankara'da değil, İstanbul'un da içme suyu zehirlidir. 220 kilometre Ankaralıların su içtiği tesisatta asbestli boru var. Asbestli boruları değiştireceğim diyor. Belediye Meclisinden borçlanma yetkisi istiyor. İhtiyaç 750 milyon, verilen 100 milyon. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 4 milyar 350 milyon borçlanma talebini meclise indiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti ve MHP oylarıyla rakam kuşa çevriliyor, 640 milyon lira olarak geçiyor" şeklinde konuştu.

Altay, darbe tartışmalarına ilişkin olarak ise, "Sandığın, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan ve AK Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Sandık, hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA