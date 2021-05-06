CHP Grup Başkanvekili Altay: "Partiden ayrılanların partiyi eleştirmeleri yanlış"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'den istifalara ilişkin olarak, partiden ayrılanların partiyi eleştirmelerinin bir işe yaramayacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'den istifalara ilişkin olarak, partiden ayrılanların partiyi eleştirmelerinin bir işe yaramayacağını söyledi. Altay, CHP'de herkesin eleştirileceği ortamların olduğunu belirterek, partiden ayrılanların partiyi eleştirmelerinin yanlış olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiğini hatırlatarak, "Onlar tam bağımsız Türkiye inancıyla yol yürüdüler. Kimsenin burnunu kanatmadılar, cana kıymadılar, hak yemediler. Eşit, adil, hür bir Türkiye istediler. Onların hayal ettiği Türkiye'yi yaşama geçirmek, adil, hür, tam bağımsız Türkiye'yi hayata geçirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın 'üçüncü dozu yerli aşıyla yapabiliriz' açıklamasına ilişkin olarak Altay, "Hangi bilimsel veriye dayanarak iki dozu Sinovac, Biontech aşısı yapılmış bir vatandaşımızsa yerli aşı yapacağız. Uyuşmazlık, uyum yaşanmayacağına dair, bünyeyle ilgili bilimsel veri var mıdır? Bir arkadaşımız Biontech aşısı olmuştu. Biontech aşısı o an itibarıyla yok. Birinci dozu Sinovac aşısı yapılmıyorken, daha önce Sinovac, Biontech olmuş insanlara bunu yapmanın bilimsel açıklaması var mı" diye konuştu.

CHP'den istifalara ilişkin olarak Altay, partiden ayrılanların partiyi eleştirmelerinin bir işe yaramayacağını söyledi. Altay, CHP'de herkesin eleştirileceği ortamların olduğunu belirterek, partiden ayrılanların partiyi eleştirmelerinin yanlış olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı